¡Mejor que en salas de cine! Azteca 7 contará con maratón de películas este fin de semana de puente

Este próximo 13 y 14 de septiembre la señal de Azteca 7 se inundará con algunas de las películas más taquilleras y aclamadas por las personas, pues anunciaron que contarán con la transmisión de Un Jefe en Pañales, El Depredador, Apocalypto, el Día después del mañana y muchas otras.

Las películas fueron distribuidas de la siguiente panera para el fin de semana:

Sábado 13 de septiembre: Un Jefe en Pañales 1 y 2, Apocalypto y El Depredador

Domingo 14 de septiembre: Invasión, El Día de la Independencia, el Día después del mañana y Terremoto: La falla de San Andrés

¿A qué hora pasarán Un Jefe en Pañales por Azteca 7?

De acuerdo con la programación anunciada por Azteca 7, la primera película de Un Jefe en Pañales estará pasando por su señal a partir de las 16:45 de la tarde, horario familiar en el que todos los miembros de la familia podrán ver el filme animado.

Por su parte, la transmisión de la segunda de estas entregas estará pasando a partir de las 14:30 de la tarde, esto en tiempo del centro de la República Mexicana.

¿A qué hora pasarán El Depredador por Azteca 7?

Una de las películas que sin duda llaman más la atención a chicos y grandes es la del El Depredador, la cual estará pasando por la señal antes mencionada a partir de las 12:00 horas en punto.

En esta película se contará la historia de uno de los alienígenas más temidos por toda la humanidad, esto gracias la fuerza sobrenatural con la que cuenta y las armas letales que utiliza para enfrentar a sus enemigos.

¿A qué hora pasarán Apocalypto en Azteca 7?

Por último y para cerrar con broche de oro el sábado 13 de septiembre, la película de Apocalypto dirigida por Mel Gibson, dará inicio en punto de las 21:00 horas para que toda la familia pueda verla en directo.

Dentro de este filme se exploran las tradiciones de las civilizaciones antiguas de nuestro país, esto hasta antes de la llegada de los españoles a México.

Horarios de las películas que pasarán por Azteca 7 el 14 de septiembre

Por su parte, el resto de las películas que pasarán el 14 de septiembre por la señal de Azteca 7, son las siguientes:

Invasión: a las 13:00 horas

El día de la Independencia: a las 15:30 horas

El día después del mañana: a las 18:45 horas

Terremoto: La falla de San Andrés: a las 21:30 horas

