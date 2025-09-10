¡Imperdible! Bely y Beto llegan a la Arena CDMX con un show que hará soñar a toda la familia

¿Están listos para el concierto de Bely y Beto en la CDMX? La fecha ya se acerca , por eso, las famosas estrellas infantiles llegaron directamente desde Monterrey a las instalaciones de TV Azteca, para invitar a todos los niños y niñas a que los acompañen el próximo 19 de octubre en la Arena Ciudad de México.

Los famosos amigos regios están preparando un show muy especial en el que pondrán a bailar y a soñar a todas las familias capitalinas. Te contamos todos los detalles de esta parada de Sueños Tour en la CDMX.

¿Cómo se conocieron Bely y Beto?

Bely y Beto son dos talentosos amiguitos que han alcanzado popularidad a nivel internacional, gracias a sus entretenidos videos en YouTube y sus divertidas canciones . Pero, aún nos quedaba la duda de cómo se conocieron, por eso, cuando los famosos llegaron a la redacción de adn40, no pudimos dejar pasar la oportunidad de preguntarles. Beto nos contó que su mamá se fue a París porque consiguió un trabajo y lo dejó al cuidado de Bely, quien es como su nana.

“Bely es mi nana desde que yo era bebé. Entonces mi cabeza de melón estaba más chiquita, era cabeza de limón”, nos dice Beto entre risas.

Bely nos contó que hace muchos años ella comenzó a hacer un divertido programa en televisión con Beto y con todos sus amiguitos y nunca imaginaron que un día llegarían a ser famosos incluso en otros países. Pero, cómo no iba a suceder, si Bely es súper talentosa, ya que también es la creadora de todas las canciones del show.

¿Qué sorpresas tienen preparadas Bely y Beto en su Sueños Tour?

Bely y Beto están muy emocionados de invitar a los niños a su concierto en la CDMX , que forma parte de su gira internacional Sueños Tour, donde interpretan las canciones de su nuevo disco ‘Soñando con Bely y Beto’.

Bely nos contó que a ellos les encanta soñar, por lo que en este concierto los niños y niñas capitalinos podrán descubrir con qué sueñan los personajes de este show.

“Ahí van a descubrir qué sueña Beto, qué sueña Bely, Miguelito, Miguelita, Kelly, Terón y Pepo”, nos reveló Bely.

Los famosos nos aseguraron que no van a dejar que los niños y niñas se sienten ni un minuto, porque los van a tener bailando y cantando durante todo el concierto.

Bely recuerda una travesura memorable de Beto

Bely y Beto se divierten mucho juntos, pues incluso nos platicaron de algunas travesuras memorables que han vivido juntos como la historia de la estrella en el Paseo de la Fama de Bely y Beto. El travieso niño presumió que tenía una estrella en este icónico lugar; sin embargo, solo se trataba de una estrella de 15 dólares que les vendieron durante su visita en EUA. La noticia incluso llegó a los medios, lo cual le pareció muy divertido a Beto, porque es muy travieso.

Bely nos revela cuál es la importancia de soñar

La famosa regiomontana nos confesó que le encanta hacer sus sueños realidad. Incluso, nos reveló que su próximo concierto en la Arena CDMX fue un sueño muy especial que tuvo. Por eso, le pedimos que nos dijera cuál es su secreto para hacer realidad un sueño.

“Lo primero es tener un sueño, un objetivo al cual quieres llegar. Para que tu sueño se haga realidad tienes que trabajar mucho en él y buscar la forma de que eso se realice”, nos dijo.

Pero eso solo es el principio, porque luego Bely nos dijo que hay que cerrar los ojos e imaginar con muchas fuerzas que lo que queremos ya está pasando.

“Cierra los ojos y te lo imaginas, por ejemplo, el concierto en la CDMX, yo me imaginaba así todo lleno de niños vestidos de Bely y Beto cantando las canciones y ya está a punto de suceder”, nos explicó Bely.

¿Cuánto cuestan los boletos para Bely y Beto en la Arena CDMX?

El concierto de Bely y Beto en la CDMX será el próximo viernes 19 de octubre, en punto de las 5 de la tarde y se llevará a cabo en la Arena Ciudad de México. Los boletos se encuentran a la venta a través de Superboletos y en las taquillas del recinto. Puedes checar los precios disponibles en este ENLACE .

¡Aparta la fecha! Lleva a tus pequeños y atrévanse a soñar en grande al estilo de Bely y Beto.

