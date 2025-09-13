Entre luces y estrellas: tours nocturnos en CDMX que revelan su lado más mágico cuando cae la noche

Cuando cae la noche, la Ciudad de México se transforma: los monumentos se iluminan, las calles cobran otra vida y el misterio toma el control. En medio de esto han surgido varias experiencias nocturnas que invitan a ver la capital desde una perspectiva distinta. Desde trajineras iluminadas hasta cielos estrellados en el Ajusco, ofrecen diversión y naturaleza sin necesidad de salir de la ciudad.

Además de ser opciones accesibles y seguras, estos recorridos permiten vivir la capital sin el estrés del día, cuando el tráfico disminuye y el aire es más fresco. Son ideales para turistas, pero también para capitalinos que quieren romper la rutina. Aquí te presentamos dos experiencias que destacan por su originalidad y encanto.

Trajiantro: un paseo con luces y música en Xochimilco

Esta versión nocturna de las tradicionales trajineras en Xochimilco es perfecta para quienes buscan una fiesta con estilo. Las trajineras están equipadas con luces LED, bocinas Bluetooth y hieleras para llevar tus propias bebidas y alimentos. El recorrido parte desde el embarcadero Nuevo Nativitas, con un precio de $1,950 por 3 horas para hasta 20 personas (aunque 18 es lo ideal). Se puede reservar entre semana o en fin de semana, con horarios que van desde las 5:00 p.m. hasta entrada la madrugada. Una experiencia que caracteriza a Xochimilco los fines de semana.

Observación astronómica en el Ajusco: cielo estrellado y aventura

Si lo tuyo es la naturaleza, los campamentos astronómicos en el Ajusco ofrecen una noche para recordar. Organizados por colectivos como Astrocamp o México Rappel, incluyen observación con telescopios, caminatas nocturnas, sesiones educativas y actividades como rappel en cuevas. El costo es de $750 pesos por persona, con descuentos para estudiantes y adultos mayores. El ingreso es desde la tarde del sábado y la salida el domingo por la mañana. Además de ropa térmica y tienda de campaña, se recomienda llevar linterna, cámara y, si tienes, tu propio telescopio. Una experiencia ideal para desconectar de la ciudad sin salir de ella.

Una ciudad que no duerme, pero sí se transforma

Los tours nocturnos en CDMX son una excelente forma de reconectar con la ciudad desde otra mirada. Ya sea en el agua o bajo las estrellas, ofrecen alternativas seguras, accesibles y sorprendentes para vivir la capital de noche. Estas experiencias reflejan cómo la CDMX ha diversificado su oferta turística y cultural, permitiendo que locales y visitantes redescubran su riqueza más allá del día.

Trajiantro: Tranquilidad nocturna en trajinera iluminada

Trajiantro es una experiencia privada nocturna a bordo de una trajinera iluminada con luces LED, diseñada para grupos que buscan una fiesta tranquila, personalizada y visualmente atractiva. Esta experiencia parte del embarcadero Nuevo Nativitas en Xochimilco y tiene un costo aproximado de $1,950 por 3 horas, para un grupo de hasta 20 personas (idealmente 18 para mayor comodidad).

Las trajineras están equipadas con luces internas, bocinas Bluetooth y una cubeta o hielera para tus bebidas. Puedes llevar alimentos, snacks y bebidas (incluso alcohólicas), sin costo adicional. El recorrido se puede realizar entre semana o fin de semana, con horarios desde las 5:00 p.m. hasta entrada la madrugada, dependiendo de la reservación.

Se recomienda reservar con anticipación a través de operadores confiables o embarcaderos autorizados. La tarifa estándar de trajineras normales es de $750 MXN por hora, así que esta opción iluminada representa una variante divertida, sin sorpresas ni sobrecostos si se agenda con los canales correctos.

Noches de observación astronómica en el Ajusco

En las alturas del Ajusco, las noches despejadas permiten una experiencia única: observar el cielo profundo con telescopios y aprender sobre estrellas, constelaciones y fenómenos astronómicos. El campamento astronómico incluye actividades como caminatas guiadas, observación con telescopios, fogata, sesiones educativas y, en ocasiones, descenso a cuevas con rappel.

El precio general es de $750 pesos por persona, con descuento para estudiantes y adultos mayores ($700). La cuota incluye estacionamiento, espacio para acampar, baño seco, parrilla, equipo de observación y guías especializados. Es recomendable llevar tienda de campaña propia, ropa térmica, lámpara, snacks, cámara y si tienes tu propio telescopio o binoculares.

Este tipo de experiencia suele realizarse en fines de semana, con ingreso desde la tarde del sábado y salida el domingo por la mañana. Se recomienda consultar redes sociales de operadores como Astrocamp o México Rappel para conocer fechas disponibles.

Turibus Nocturno: la CDMX iluminada desde el camión

El recorrido nocturno del Turibus ofrece una perspectiva diferente de la ciudad, con sus monumentos y edificios emblemáticos bañados por luz artificial. Parte todos los días a las 19:30 hrs desde el Ángel de la Independencia, y recorre lugares como el Zócalo, Bellas Artes, Hemiciclo a Juárez y Reforma.

El precio general es de $150 MXN para adultos, $50 MXN para niños (4 a 12 años), y $100 MXN para adultos mayores con INAPAM. Durante septiembre de 2025, hay una tarifa promocional de $100 para adultos y niños gratis.

El servicio incluye guía en 9 idiomas, sistema de audio a bordo, wifi y seguro de viajero. La duración promedio es de 1 hora y se recomienda llegar con 15 minutos de anticipación, llevar ropa abrigadora ligera y seguir las normas de seguridad (no sacar manos, no pararse, no fumar, etc.).

