Lista de marcas mexicanas que son famosas en el mundo y que seguro utilizas

Aunque se sabe que lo “Hecho en México” está bien hecho, muchos habitantes desconocen qué marcas mexicanas son orgullosamente de tierra azteca y han triunfado a nivel mundial, es por ello que en adn40 te decimos cuáles son para que elijas la mejor opción a la hora de hacer tus compras.

Las marcas mexicanas abarcan productos para el cuidado personal, licores, alimentos, ropa y accesorios y cuidado del hogar. Su calidad y prestigio no solo hacen que se impongan en el mercado local, sino que sean famosas a nivel mundial.

Los refrescos, salsas picantes, las cervezas, la leche, los dulces, gelatinas, panes, jabones de limpieza y zapatos están entre los productos más destacados.

Falta una semana para que EUA aplique el 30% de aranceles a productos mexicanos [VIDEO] A pesar de que México presentó propuestas para evitar que EUA imponga el 30% de aranceles a productos mexicanos, estamos a menos de una semana para el plazo.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano

¿Cuáles son las marcas mexicanas más famosas que hay en el mundo?

Forbes México, en alianza con Kantar Worldpanel (cadena de investigación de mercados), presentó un listado de casi 200 marcas que son 100% mexicanas y que constituyen parte del “motor de la economía del país y también de otras naciones.

Alimentos

Abuelita

Atún Tuny

Barcel

Bimbo

Canoil

Carlos V

Chantilly

Coronado

Cristal

Del Fuerte

D’Gari

Dolores

Gloria

Helados Holanda

Herdez

Kártamus

La Costeña

La Moderna

Nutrioli

Pelón Pelo Rico

Primavera

Sabrosano

Tía Rosa

Valentina

Yemina

Productos médicos, cuidado personal y belleza

Goicochea

Grisi

Lirio



Bebidas alcohólicas

Barrilito

Carta Blanca

Casa Herradura

Corona

Estrella

Indio

José Cuervo

Superior

Tecate

Tequila Don Julio

Tequila Sauza

XXLager

Bebidas sin alcohol

Alpura

Boing

Del Valle

Epura

Fortileche

Frutsi

Jarritos

Jumer

Lala

Los 19 Hermanos

Manzanita Lift

Manzanita Sol

Nutrileche

Peñafiel

Santa Clara

Santa María

Sello Rojo

Sidral Mundet

Yomi

Cuidado del hogar

Blanca Nieves

Blancatel

Cloralex

Ensueño

Flash

Foca

Pétalo

Pinol

Roma

Zote

Ropa y accesorios

Andrea

Flexi

Price Shoes

Óptima

¿Cuáles son las marcas mexicanas que más consumimos?

Según el estudio anual Brand Footprint a nivel global de Kantar Worldpanel, en México hay seis marcas que son las más consumidas en nuestro país:



Bimbo

Lala

Nutrileche

La Moderna

Alpura

La Costeña

¿Cuándo se consumen más marcas mexicanas?

Las marcas mexicanas son consumidas todos los días en nuestro país, sin embargo hay fechas específicas en que suelen disfrutarse en mayor medida y son las fiestas patrias , junto a miembros de la familia y amigos.

Por ejemplo, durante las fiestas patrias es común que en la comida haya crema ácida, refrescos, salsas picantes, así como botanas como papas fritas y chicharrones.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.