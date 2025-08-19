Lista de marcas mexicanas que son famosas en el mundo y que seguro utilizas
Las marcas mexicanas son parte del motor de la economía nacional e internacional; esta es la lista de las más importantes por ser muy consumidas.
Aunque se sabe que lo “Hecho en México” está bien hecho, muchos habitantes desconocen qué marcas mexicanas son orgullosamente de tierra azteca y han triunfado a nivel mundial, es por ello que en adn40 te decimos cuáles son para que elijas la mejor opción a la hora de hacer tus compras.
Las marcas mexicanas abarcan productos para el cuidado personal, licores, alimentos, ropa y accesorios y cuidado del hogar. Su calidad y prestigio no solo hacen que se impongan en el mercado local, sino que sean famosas a nivel mundial.
Los refrescos, salsas picantes, las cervezas, la leche, los dulces, gelatinas, panes, jabones de limpieza y zapatos están entre los productos más destacados.
¿Cuáles son las marcas mexicanas más famosas que hay en el mundo?
Forbes México, en alianza con Kantar Worldpanel (cadena de investigación de mercados), presentó un listado de casi 200 marcas que son 100% mexicanas y que constituyen parte del “motor de la economía del país y también de otras naciones.
Alimentos
- Abuelita
- Atún Tuny
- Barcel
- Bimbo
- Canoil
- Carlos V
- Chantilly
- Coronado
- Cristal
- Del Fuerte
- D’Gari
- Dolores
- Gloria
- Helados Holanda
- Herdez
- Kártamus
- La Costeña
- La Moderna
- Nutrioli
- Pelón Pelo Rico
- Primavera
- Sabrosano
- Tía Rosa
- Valentina
- Yemina
Productos médicos, cuidado personal y belleza
- Goicochea
- Grisi
- Lirio
Bebidas alcohólicas
- Barrilito
- Carta Blanca
- Casa Herradura
- Corona
- Estrella
- Indio
- José Cuervo
- Superior
- Tecate
- Tequila Don Julio
- Tequila Sauza
- XXLager
Bebidas sin alcohol
- Alpura
- Boing
- Del Valle
- Epura
- Fortileche
- Frutsi
- Jarritos
- Jumer
- Lala
- Los 19 Hermanos
- Manzanita Lift
- Manzanita Sol
- Nutrileche
- Peñafiel
- Santa Clara
- Santa María
- Sello Rojo
- Sidral Mundet
- Yomi
Cuidado del hogar
- Blanca Nieves
- Blancatel
- Cloralex
- Ensueño
- Flash
- Foca
- Pétalo
- Pinol
- Roma
- Zote
Ropa y accesorios
- Andrea
- Flexi
- Price Shoes
- Óptima
¿Cuáles son las marcas mexicanas que más consumimos?
Según el estudio anual Brand Footprint a nivel global de Kantar Worldpanel, en México hay seis marcas que son las más consumidas en nuestro país:
- Bimbo
- Lala
- Nutrileche
- La Moderna
- Alpura
- La Costeña
¿Cuándo se consumen más marcas mexicanas?
Las marcas mexicanas son consumidas todos los días en nuestro país, sin embargo hay fechas específicas en que suelen disfrutarse en mayor medida y son las fiestas patrias , junto a miembros de la familia y amigos.
Por ejemplo, durante las fiestas patrias es común que en la comida haya crema ácida, refrescos, salsas picantes, así como botanas como papas fritas y chicharrones.
