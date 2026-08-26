Metrobús atropella a abuelito en Paseo de la Reforma, CDMX

En un hecho lamentable, este miércoles 26 de agosto un hombre de la tercera edad fue atropellado por una unidad del Metrobús.

El incidente ocurrió en el cruce de la Avenida Hidalgo y Paseo de la Reforma en la Colonia Centro, en la alcaldía Cuauhtémoc.

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Metrobús atropella a hombre de la tercera edad

Según testigos de los hechos, el hombre de 61 años intentó cruzar la calle, pero no se fijó que venía la unidad de transporte y fue impactado.

Tras ser atropellado, paramédicos le brindaron atención prehospitalaria al hombre de la tercera edad en el lugar de los hechos.

Luego de recibir la atención, el señor de 61 años fue llevado en una ambulancia particular para recibir la atención médica tras el incidente.

Además, se activó el seguro del transporte público para brindarle la atención al hombre atropellado este miércoles en la alcaldía Cuauhtémoc.

Detienen a chofer del Metrobús por atropellamiento

Por los hechos ocurridos en la alcaldía Cuauhtémoc, el conductor de la unidad de Metrobús fue detenido por atropellar al hombre.

Esta medida es antes de esclarecer los hechos y deslindar las responsabilidades del incidente ocurrido en Paseo de la Reforma.

El chofer del Metrobús fue puesto a disposición del Ministerio Público hasta que se resuelva su situación.

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