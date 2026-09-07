Detienen a dos personas más por caso de Jonathan Meléndez; autoridades no aclaran si están involucradas

Las autoridades reportaron la detención de otras dos personas tras el asesinato de Jonathan Meléndez y su familia, ocurrido en un departamento de Atizapán, en el Estado de México (Edomex).

Hasta el momento no se ha informado si los nuevos detenidos están relacionados con el homicidio, por lo que su situación dentro de la investigación permanece sin aclarar.

La Fiscalía del Estado de México continúa con las investigaciones para esclarecer el múltiple asesinato, mientras se espera que las autoridades proporcionen más información sobre el caso.