Documentos de seguridad nacional y armas en bodega ligada a exvicealmirante Manuel Farías

La investigación por el denominado huachicol fiscal suma un nuevo elemento luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) localizara documentos clasificados, armas y expedientes de personal naval en una bodega arrendada por el excontralmirante Manuel Roberto Farías Laguna, detenido por su presunta relación con una res de contrabando de combustible.

De acuerdo con la información proporcionada por la Fisclía, durante el cateo fueron encontrados documentos de seguridad nacioanl clasificados como reservados y confidenciales, además de expedientes relacionados con personal naval y listas vinculadas con aduanas marítimas.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

🔴 Mensaje de la fiscal general, @ErnestinaGodoy_, con relación a avances respecto a una de las estructuras de corrupción más sofisticadas que el país ha enfrentado, en el combate al contrabando de combustible, popularmente conocido como huachicol fiscal, por vía marítima.… — FGR México (@FGRMexico) September 7, 2026

¿Qué encontraron en la bodega ligada al excontralmirante Manuel Roberto Farías Laguna?

Entre los objetos asegurados también se localizaron armas, que de acuerdo con la información oficial difundida, no contaban con el registro correspondients, así como diversos documentos y objetos que ahora forman parte de las investigaciones.

La presencia de documentación relacionada con seguridad nacional podría abrir nuevas líneas de investigación para determinar su origen, contenido, y la razón por la que se encontraba en el inmueble.

¿Qué relación tiene el hallazgo con el huachicol fiscal?

La bodega está relacionada con Manuel Roberto Farías Laguna, uno de los exintegrantes de la Secretaría de Marina señalados dentro de las investigaciones por una presunta red dedicada al ingreso y comercialización ilegarl de combustible.

La FGR investiga la estructura y operación de esta organización, así como la posible participación de distintas personas en las actividades relacionadas con el denominado huachicol fiscal.

¿Qué pasará con los documentos encontrados?

Los materiales encontrados deberán ser analizados por las autoridades como parte de la investigación, Su contenido, origen y posible relevancia para el caso serán determinados conforme se avance con el proceso.

El hallasgo agrega un nuevo elemento a una investigación que involucra contrabando de combustible, aduranas marítimas y presuntos vínculos de funcionarios y particulares; ¿qué información podrían revelar los documentos de seguridad nacional encontrados en esa bodega?

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.