EUA emite alerta de seguridad por posible amenaza en Nogales, Sonora

La Misión de Estados Unidos en México emitió una alerta de seguridad por posible amenaza en Nogales, Sonora, durante este domingo 6 de septiembre.

Por medio de redes sociales dieron a conocer que tienen información “sobre amenazas”, por lo que suspendieron las actividades del gobierno estadunidense y los viajes fueron restringido.

“Alertamos a los ciudadanos estadunidenses sobre esta amenaza y el cambio de medidas. Recordamos que el Aviso de Viaje de Estados Unidos clasifica a Sonora como una zona de Nivel 3″, se pudo leer en el comunicado.

Nogales, Mexico: Due to threat information, U.S. government activities in, and travel to, Nogales have been restricted to essential movement during daylight hours only. We are alerting U.S. citizens of this threat and change in posture. As a reminder, the U.S. Travel Advisory… pic.twitter.com/6R115umUWp — TravelGov (@TravelGov) September 6, 2026

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Recomendaciones en Nogales, Sonora, según EUA

Las autoridades dieron a conocer las medidas a tomar para los ciudadanos estadunidenses en Sonora y son las siguientes:

Extremar precaución y mantenerse atento a su entorno

a su entorno Buscar refugio en caso de un incidente

Avisar a familiares y amigos que se encuentra bien en caso de accidente

que se encuentra bien en caso de accidente Seguir las instrucciones de las autoridades mexicanas

Mantenerse informado a través de los medios locales

Mesa de Seguridad de Sonora informó que EUA no ha precisado motivos de la alerta de seguridad en Nogales

Horas más tarde, la Mesa de Seguridad del Estado de Sonora informó que se comunicó con el Consulado de Nogales; sin embargo, no les proporcionaron información sobre la razón de las medidas de seguridad.

“Las instituciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno (...) tampoco cuenta con información que corrobore una posible amenaza, mantendrán la vigilancia y los operativos preventivos correspondientes en Nogales, así como en el resto del estado”, se pudo leer en el comunicado.

Se trata de la segunda amenaza de seguridad en menos de un mes. Ya que el pasado 25 de agosto, el Consulado de Estados Unidos en Tijuana, Baja California, emitió una alerta tras una posible amenaza a instalaciones gubernamentales.

EUA califica peligrosidad de ciudades en México

El Departamento de Estado de Estados Unidos califica la peligrosidad de las ciudades en varios puntos del mundo, entre ellos México. Y así las clasifica:

Tome las precauciones habituales Tenga mayor precaución Reconsiderar los viajes No viajar

El estado de Sonora se encuentra en el nivel 3 junto con Baja California, Chiapas, Chihuahua, Guanajuato, Jalisco, Morelos y Sonora.

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