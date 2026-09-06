Matan en Guerrero a elemento de la Guardia Nacional que apareció en video: Detienen a 16 de “Los Ardillos”

Un elemento de la Guardia Nacional, que recientemente apareció en un video difundido en redes sociales, en el que efectuó declaraciones acerca de las acciones de seguridad implementadas en Guerrero, fue localizado sin vida junto con otras tres personas en la localidad de Plan de Lima, municipio de Juan R. Escudero.

De acuerdo con la información difundida por la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), el agente se encontraba en sus días de descanso en Guerrero, estado del que era originario. Ante los hechos, autoridades de los tres órdenes de Gobierno reforzaron el despliegue de seguridad en la región con 284 efectivos, dos aeronaves y 36 vehículos.

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⭕️ FGE Guerrero fortalece investigaciones por hechos en Juan R. Escudero y detiene a 16 integrantes del grupo delictivo “Los Ardillos” en operativo interinstitucional



En seguimiento a las investigaciones por hechos delictivos registrados en Juan R. Escudero, la @FGEGuerrero… pic.twitter.com/wERCqEloyY — Fiscalía General del Estado de Guerrero (@FGEGuerrero) September 6, 2026

Operartivo en Guerrero deja 16 detenidos presuntamente integrantes de “Los Ardillos”

Como parte de la operación conjunta entrev Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Fiscalía General del Estado y Policía Estatal, el 5 de septiembre fueron detenidas 16 personas presuntamente integrantes del grupo delictivo “Los Ardillos” en los poblados de Pablo Galeana, Río Verde, y Xaltianguis, en Acapulco.

Entre los detenidos se destaca el presunto operador financiero de la organización. Las autoridades aseguraron aemás 12 armas de fuego, más de 36 mil 700 cartuchos, 17 dosis de metanfetamina, 10 máquinas tragamonedas, dos motocicletas y un vehículo. Los detenidos y objetos asegurados quedaron a disposición de la autoridad correspondiente.

Defensa informó que, durante la actual administración, los operativos coordinados contra organizaciones criminales en Guerrero han dejado 1, 850 detenidos, 1,035 armas de fuego, 140,049 cartuchos, 39 granadas, 18.9 toneladas de droga, sesis laboratorios y 1,428 vehículos asegurados.

La dependencia condenó los hechos y señalóque colaborará en las investigaciones para esclarecel el homicidio, incluidas las circunstancias relacionadas con el video difundido en redes sociales.

Cabe decir que la violencia en Guerrero vuelve a poner bajo la lupa la disputa entre organizaciones criminales y las estrategias de seguridad; ¿qué nuevas acciones deberán implememtar las autoridades para contener esta escalada?

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