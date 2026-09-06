Autobús repleto de estudiantes de primaria y secundaria cae a un barranco; hay muertos en Cabo Verde

Al menos 25 personas murieron después de que un autobús se saliera de una carretera de montaña y cayera en un produndo barranco en la isla de Fogo, frente a las costas de África Occidental.

El accidente ocurrió la noche del sábado 5 de septiembre en una zona montañosa del norte de la isla, justo en la ruta de Campanas de Chima. De acuerdo con la agencia nacional Inforpress y reportes de las autoriades locales, la unidad de transporte cayó aproximadame unos 30 metros hasta una zona de dificil acceso.

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🌍MONDE | Au moins 25 personnes sont mortes dans un accident de bus sur l'île du Fogo, au Cap-Vert, samedi soir.



Le véhicule transportait environ 40 passagers et est tombé dans un ravin de 30 mètres.



La majorité des victimes sont des enfants et des jeunes. pic.twitter.com/1ZFgiseSDr — Direct Brut (@DirectBrut) September 6, 2026

¿Quiénes eran las víctimas del accidente en Cabo Verde?

La tragedia causa una gran conmoción porque mcuhas de las personas fallecidas eran estudiantes de primaria y secundaria, incluidos niños y adolescentes.

El autobús transortaba a 32 personas y regresaba hacia Soa Felipe después de una excursión a Cha das Caldeiras, una localidad ubicada dentro del crpater volcánico del Pico do Fogo. Varias personas sobreviviero, al accidente y fueron trasladadas al Hospital Regional Sao Francisco de Assis.

El chofer del autobús también murió; conforme a funcionarios de Educación, la excursión no habíoa sido organizadas por las escuelas, sino que se trataba de un recorrido privado que el conductor realizaba anualmente con un grupo de estudiantes.

Causa del accidente de autobús con estudiantes en Cabo Verde

Por ahora, las autoridades no han determinado la causa del siniestro; los equipos de emergencia trabajaron durante varias horas para rescatar a las víctimas debido a las condiciones accidentadas del terreno.

El presidente de Cabo Verde, José María Pereira Neves, calificó el accidente de autobús con estudiantes como de una “gran catástrofe”.

La investigación continuará para determinar por que el autobús abandonó la carretera; ¿cómo ocurrió exactamente el accidente que convirtió una excursión en una de las mayores tragedias de Cabo Verde?

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