Autoridades de seguridad de Colima detuvieron a Oswaldo Rafael “N”, alias “Baldo”, identificado como presunto operador regional del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

“Baldo” es considerado un objetivo prioritario por su posible relación con hechos de violencia y extorsiones contra integrantes del sector ganadero en el municipio de Cuauhtémoc.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

Así fue la captura del presunto operador del CJNG

La detención de Oswaldo Rafael “N” fue posible a partir de labores de inteligencia y del intercambio de información entre distintas instituciones de seguridad.

En el operativo participaron elementos de la Secretaría de Marina, mediante su Inteligencia Naval y la Unidad de Operaciones Especiales (Unopes), además de agentes de la Fiscalía General de la República (FGR).

Las autoridades señalaron que, después de analizar la información obtenida durante las labores de inteligencia, lograron establecer la ubicación del objetivo y desplegaron una operación para detenerlo.

El aseguramiento se realizó sin que se reportara resistencia por parte de “Baldo” y, según las autoridades, se priorizó la seguridad de la población y de los elementos participantes.

Detienen a “Baldo”, presunto operador regional del CJNG vinculado a extorsiones contra ganaderos en Cuauhtémoc



Nota completa: https://t.co/DaUF8vOQxY pic.twitter.com/O12wd7Mtme — SSPC_COLIMA (@SSPC_COLIMA) September 6, 2026

¿Quién es “Baldo” y por qué lo buscaban?

De acuerdo con información de la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad de Colima, Oswaldo Rafael “N” era identificado como presunto operador del CJNG.

Las investigaciones relacionan a “Baldo” con posibles actos de extorsión contra integrantes del sector ganadero y también, es señalado por su probable participación en otros delitos de alto impacto.

La autoridad estatal señaló que Oswaldo Rafael “N” era un objetivo prioritario por su presunta actividad delictiva y la influencia que habría mantenido dentro de la estructura criminal.

Uno de los hechos que forman parte de las investigaciones es una agresión con arma de fuego contra un elemento de la Fiscalía General del Estado ocurrida en septiembre de 2025.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.