Caso Karla Valeria: Hombre acusado de matar a su esposa trató de simular que la víctima se quitó la vida

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla confirmó que Karla Valeria fue víctima de feminicidio, ya que murió a causa de asfixia mecánica provocada presuntamente por su esposo, Yeudiel “N”. Te contamos los detalles del caso.
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Claves del feminicidio de Karla Valeria
El pasado 26 de julio de 2026, Karla Valeria y Yeudiel se encontraban en su domicilio en la junta auxiliar de San Sebastián de Aparicio, en el municipio de Puebla. En un momento, la pareja comenzó una fuerte discusión que escaló a agresiones físicas.
Las pruebas periciales confirmaron que Yeudiel le provocó a su esposa heridas que le quitaron la vida. De inmediato, el presunto feminicida busco simular una escena de suicidio para cubrir su crimen. Después, Yeudiel planeó huir del lugar para después anunciar el supuesto hallazgo del cuerpo a la familia de su esposa.
Detienen a Yeudiel N. por el feminicidio de Karla Valeria
La madre de Karla Valeria fue quien encontró el cuerpo de la víctima, ya que intentó comunicarse con ella y nunca recibió respuesta.
La familia de Karla Valeria llamó a las autoridades, quienes iniciaron las averiguaciones correspondientes por el feminicidio, que derivaron en la orden de aprehensión en contra de Yeudiel “N”, la cual fue cumplimentada por agentes de la Fiscalía de Puebla.
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