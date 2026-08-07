Caso Dafne Zapata: Inicia audiencia por abuso sexual cometido por su padre

Gabriel Alejandro Zapata Enríquez, padre de Dafne Zapata, quien murió en la Academia Militarizada Marina Doenitz, enfrenta un proceso judicial por el delito de violación equiparada en agravio de su hija, hechos que fueron denunciados en 2019.

Siete años después, el juicio oral será retomado este viernes 7 de agosto de 2026.

Su madre, Alejandra Quintos Martínez, comparecerá ante el Tribunal Unitario de Enjuiciamiento de la Segunda Región Judicial para rendir su declaración dentro de la carpeta procesal CP/254/2019.

La audiencia inició a las 10:00 horas, sin embargo, el acusado no acudió presencialmente, sino que se realiza vía remota.

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Dafne habría sido víctima de abuso por su padre

El caso se remonta al 3 de agosto de 2019, cuando Dafne tenía seis años. Durante una reunión familiar celebrada en la casa de la abuela paterna, ocurrieron los hechos que derivaron en el proceso penal actual.

Tras lo sucedido, la madre del acusado realizó una llamada de emergencia, informó la situación a Alejandra Quintos y notificó a las autoridades. Minutos después, la madre de Dafne llegó a la casa acompañada por elementos de la policía.

La familia Quintos interpuso la denuncia contra Gabriel, lo que dio paso al inicio de la investigación. Como parte de las diligencias, las autoridades recabaron informes policiales, entrevistas, inspecciones y diversos peritajes especializados.

Gabriel Alejandro actualmente no cuenta con una suspensión judicial vigente; sin embargo, ya no puede regresar a prisión preventiva debido a que permaneció dos años bajo esa medida cautelar.

El procedimiento tardó cerca de siete años en llegar a esta etapa debido a la carga de trabajo del sistema judicial y a los recursos legales promovidos por la defensa.

La menor de 13 años iba a testificar en contra de su padre antes de que perdiera la vida.

La tenía en terapia psicológica privada para que pudiera hacer el señalamiento directo de lo que le ocurrió en 2019 — señaló Alejandra Quintos.

Cabe destacar que, de forma paralela, continúa la investigación por el feminicidio de la adolescente ocurrido en julio de 2026 en la Academia Militarizada de Marina Doenitz.

“No le deseo a nadie vivir estos dos procesos legales al mismo tiempo”, agregó.

Alejandra aseguró que nunca pretendió revelar la investigación por presunta violación. Explicó que decidió hacerlo después de que, según su versión, Estrellita “N”, señalada como presunta autora material del feminicidio, difundiera información relacionada con ese expediente.

Reiteró que continuará buscando justicia tanto por el presunto abuso sexual como por el feminicidio.

¿Así o más claro? 🎭



A Alejandra Quintoz jamás le importó el bienestar de su hija Dafne. Todo fue un teatro perfectamente montado para evitar lo inevitable: que Dafne declarara ante el juez en contra de su padre, Gabriel Zapata.



No solo es una traición maternal, es la… pic.twitter.com/x3GcnlQKrQ — ꧁VA☬KI contra el acoso y extorsión de influencers (@Kitredtoo) August 5, 2026

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