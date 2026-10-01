Ataque en secundaria de Torreón: ¿Quiénes son los dos hermanos y presuntos exalumnos detenidos?

Esta mañana, dos hermanos realizaron un violento ataque en Torreón, en el interior de la Secundaria General número 13, ubicada en ejido La Unión, en la capital del estado de Coahuila.

De acuerdo con los primeros reportes del fiscal de Coahuila, Federico Fernández Montañez, en el lugar fueron detenidos dos jóvenes de 18 años, presuntamente hermanos y exalumnos del plantel. El saldo del ataque fue de una persona muerta y dos lesionadas

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¿Qué pasó en la escuela del ejido de La Unión, en Torreón?

Esta mañana, los dos hermanos, presuntamente exalumnos del plantel, ingresaron encapuchados y armados, al parecer, en busca de la subdirectora de la escuela, quien murió en el lugar. Durante el ataque también resultaron lesionados dos alumnos, uno de ellos fue reportado en estado grave.

⭕️ #Importante | Reportan detonaciones en secundaria de Torreón



Se registra un fuerte despliegue de policías y servicios de emergencia tras el reporte de disparos en un plantel de Torreón, #Coahuila



De manera preliminar se habla de tres personas heridas y dos detenidos.… pic.twitter.com/U2OYTMnPcV — adn Noticias (@adnnoticiasmx) October 1, 2026

De acuerdo con lo informado por el fiscal de Coahuila, por el momento no se ha confirmado el uso de un artefacto explosivo. El funcionario agregó que será mediante los peritajes como se determinará qué objetos fueron utilizados durante la agresión. No obstante, de manera preliminar se descartó el uso de armas de fuego.

Detienen a dos exalumnos de la secundaria acusados de matar a una profesora

Asimismo, Fernández Montañez confirmó la detención de los dos hermanos y presuntos exalumnos del plantel quienes fueron puestos a disposición del Ministerio Público, en tanto se realizan las investigaciones para esclarecer lo ocurrido dentro de la escuela.

#ÚLTIMAHORA 🚨 Un ataque dentro de la Secundaria 13, en el ejido La Unión de #Torreón, dejó sin vida a la subdirectora del plantel y tres personas lesionadas. El Fiscal General de #Coahuila, Federico Fernandez, informó que dos hermanos gemelos de 18 años, ambos exalumnos, fueron… pic.twitter.com/IYKlh1ym8R — Uno TV (@UnoNoticias) October 1, 2026

El fiscal indicó que comenzarán los interrogatorios para esclarecer el motivo que habría llevado a los dos exalumnos a ingresar al plantel y cometer esta violenta agresión.

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