La fuerte sentencia que recibirían los hermanos que realizaron ataque en escuela de Torreón

Dos hermanos realizaron un ataque en la Secundaria General Número No. 13 del ejido La Unión, en Torreón que dejó como saldo una persona muerta, por lo que las autoridades continúan realizando las investigaciones correspondientes.

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¿Cuál sería la sentencia de hermanos que realizaron ataque en escuela de Torreón?

De acuerdo con la Fiscalía del estado, los jóvenes se encuentran bajo resguardo y aislados y su audiencia inicial podría llevarse a cabo el próximo 4 de octubre y podrían enfrentar cargos por homicidio. La víctima mortal era Neri Edith Nevárez González, de 57 años quien fue maestra y subdirectora.

En México el delito de homicidio se castiga con entre 12 y 60 años de prisión dependiendo de las circunstancias específicas.

El Código Penal Federal establece lo siguiente:

El homicidio simple intencional se castiga con entre 12 y 24 años de cárcel

El homicidio calificado entre 30 y 60 años de prisión y dependerá de las agravantes como premeditación, ventaja, alevosía o traición.

y dependerá de las agravantes como premeditación, ventaja, alevosía o traición. El homicidio en riña entre 4 y 12 años de cárcel

Así que los hermanos que realizaron el ataque podrían pasar hasta 60 años en la cárcel.

Fiscalía investiga y descarta amenazas previas

El ataque dejó como saldo una persona sin vida y cuatro lesionados. Según la información proporcionada por el fiscal general de Coahuila, Federico Fernández Montañez los responsables eran dos hermanos, exalumnos de la escuela.

La línea de investigación es que los jóvenes eligieron la escuela por la cercanía y porque es una institución que conocen bien, se descarta que la agresión estuviera dirigida a alguien en específico.

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