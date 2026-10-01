VIDEO: Así fue la detención de los jóvenes de 18 años que asesinaron a la subdirectora de la secundaria 13 de Torreón

Tras confirmarse la detención de los hermanos que presuntamente habrían asesinado a la subdirectora y agredieron a tres personas más de la Escuela Secundaria Número 13 de Torreón, Coahuila, en redes sociales comenzó a circular un video de la presunta detención de los jóvenes de 18 años.

De acuerdo a lo que se ve en la grabación (y que confirmaría la versión de los vecinos), luego del ataque, habitantes del ejido La Unión agarraron a los supuestos ataques y los mantuvieron dentro de las instalaciones mientras llegaban las autoridades correspondientes para entregarlos.

En las grabaciones se puede ver que ambos jóvenes están boca abajo mientras personas están a su alrededor; sin embargo, es importante mencionar que esta versión que circula no ha sido confirmada por las autoridades, por lo que se pide discreción.

Circula ese video al.momento de la detención de los agresores de la secundaria del ejido la unión de aquí de torreon pic.twitter.com/1XEVg45EJM — Ing. Mamarre (@martin_warrior1) October 1, 2026

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Detienen a dos hermanos tras ataque en Torreón, Coahuila, hoy

El fiscalía y el gobernador de la entidad, Federico Fernández Montañez y Manolo Jiménez, respectivamente, confirmaron que los jóvenes detenidos presuntamente serían hermanos gemelos de 18 años; no obstante, no se reveló más información ya que siguen las investigaciones.

Lo que sí se detalló es que serían exalumnos del plantel educativo, por lo que una de las líneas de investigación de las autoridades iría sobre este tenor.

¿Qué se sabe de los heridos tras agresión en secundaria de Torreón?

Pese a que el caso ya es nacional, hay muy poca información sobre la persona fallecida la mañana de este jueves 1º de octubre, lo que se sabe gracias al mensaje del Gabinete de Seguridad federal es que se trataba de la subdirectora del centro educativo.

Mientras que el resto de los heridos se desconoce si eran alumnos o personal de la secundaria, por lo que resta esperar la versión de las autoridades; sin embargo, lamentablemente estos se encuentran heridos y fueron trasladados rápidamente a un hospital para recibir atención médica.

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