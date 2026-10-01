Alumno armado en Conalep 137 de Fresnillo provoca movilización policiaca hoy 1 de octubre

Un alumno armado supuestamente se encontraba en el interior de las instalaciones del Conalep 137, ubicado en la colonia Industrial, del municipio de Fresnillo, Zacatecas.

El reporte de algunos alumnos originó una fuerte movilización policiaca, de inmediato, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) y Policía Metropolitana (Metropol) se dirigieron a la zona; no obstante, no lograron dar ni con el alumno ni con el arma.

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¿Qué pasó en el Conalep 137 de Fresnillo hoy 1 de octubre?

De acuerdo con el personal directivo, un grupo de estudiantes se encontraban en las canchas de basquetbol cuando uno de ellos mostró un arma. Uno de los jóvenes describió a los directivos cómo era el presunto portador del arma y explicó que portaba un artefacto de color cromado y que lo llevaba fajado a la cintura de lado derecho.

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🚔🏫 Se reporta movilización en Fresnillo, Zacatecas, luego de que un estudiante ingresó armado al Conalep 137, en la colonia Industrial pic.twitter.com/RSxlCEEH5G — adn Noticias (@adnnoticiasmx) October 1, 2026

Señaló que el joven era de complexión delgada y que vestía sudadera negra y pantalón azul. Además, el testigo declaró desconocer la identidad del alumno armado, su salón o ubicación dentro del plantel.

Ante esta situación, los directivos del Conalep 137 le pidieron a los policías que realizaran recorridos, tanto en el exterior como en interior del plantel,a fin de localizar al alumno armado y descartar la presencia del arma.

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