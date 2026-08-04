Vinculan a proceso a presunto feminicida de Valeria Márquez; permanecerá un año en prisión preventiva

La investigación por el feminicidio de Valeria Márquez dio un nuevo paso luego de que un juez vinculó a proceso a Iván Martín “N”, señalado como el presunto responsable de asesinar a la influencer el 13 de mayo de 2025 en Zapopan, Jalisco.

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Durante la audiencia celebrada este 4 de agosto, el Ministerio Público obtuvo la vinculación a proceso, además de que el juez impuso al imputado prisión preventiva oficiosa por un año y fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

¿Cómo fue la detención de Iván Martín “N”?

Iván Martín “N” fue detenido el 1 de agosto durante un operativo encabezado por autoridades federales y estatales en la colonia San Juan de Ocotán, en el municipio de Zapopan.

Tras su captura, fue presentado ante el Juez Vigésimo de Control y Juicio Oral, Enjuiciamiento y Justicia Integral para Adolescentes del Primer Partido Judicial, donde el Ministerio Público formuló la imputación correspondiente.

Durante la audiencia, el acusado se reservó su derecho a declarar y, por conducto de su defensa, solicitó acogerse al plazo constitucional antes de que se resolviera su situación jurídica.

¿Cómo avanzó la investigación por el feminicidio de Valeria Márquez?

De acuerdo con las autoridades, la captura de Ramón Ángel “N”, alias “R1”, permitió fortalecer las investigaciones relacionadas con el asesinato de Valeria Márquez.

Información obtenida por el Gabinete de Seguridad fue utilizada para solicitar la orden de aprehensión contra Iván Martín “N”, quien ahora enfrenta el proceso penal como presunto autor material del crimen.

🚨 #AlertaADN



⚖️🔎 Iván Martín “N” fue vinculado a proceso por el feminicidio de Valeria Márquez pic.twitter.com/t7K3Kicz7V — adn Noticias (@adnnoticiasmx) August 5, 2026

¿Qué dijo Omar García Harfuch sobre el caso de Valeria Márquez?

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que las investigaciones apuntan a que el feminicidio habría sido ordenado por Ramón Ángel “N”, alias “R1”, presuntamente a petición de su hijo Francisco “N”, quien mantenía una relación sentimental con la influencer.

Según explicó el funcionario, la línea de investigación indica que Francisco “N” habría amenazado previamente a Valeria Márquez y posteriormente solicitó a su padre ejecutar el crimen.

Asimismo, García Harfuch señaló que Ramón Ángel “N” es considerado uno de los presuntos líderes de la célula criminal “Los R’s”, grupo relacionado con diversos hechos violentos en el occidente del país, entre ellos el asesinato del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo.

Las autoridades precisaron que estas hipótesis forman parte de la investigación en curso y deberán acreditarse durante el proceso judicial.

¿Quién era Valeria Márquez?

Valeria Márquez era una influencer originaria de Jalisco, reconocida por compartir contenido relacionado con belleza, moda y estilo de vida a través de redes sociales.

Su asesinato, ocurrido en mayo de 2025 en Zapopan, generó una amplia reacción en redes sociales y abrió una investigación por feminicidio, debido a las circunstancias en las que ocurrió el crimen.

Con la vinculación a proceso de Iván Martín “N”, las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer por completo el caso y determinar la responsabilidad de todas las personas involucradas.

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