Gerardo Mérida, exsecretario de Seguridad de Sinaloa, abandonó la prisión de Nueva York

El exsecretario de Seguridad de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez, habría abandonado la prisión de Brooklyn en Nueva York, Estados Unidos, y se presume que llegó a un acuerdo con las autoridades de aquel país, luego de ser señalado de presuntos nexos con el crimen organizado.

En el Buró Federal de Prisiones se pudo leer que el exfuncionario, cuyo registro es 62685-512, habría abandonado la cárcel el 11 de agosto tras permanecer cerca de tres meses en reclusión; sin embargo, aún no se tiene ninguna confirmación oficial por parte de EUA mas que lo mostrado en su portal.

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Reportan que Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad de Sinaloa abandonó la prisión en Nueva York. Se presume, que negocia con autoridades de EE.UU. para convertirse en testigo protegido pic.twitter.com/Jhrm4DinPW — adn Noticias (@adnnoticiasmx) August 17, 2026

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¿Por qué fue arrestado Gerardo Mérida en EUA?

El pasado 29 de abril, el Departamento de Estado de los Estados Unidos formalizó una acusación contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, así como nueve funcionarios locales más, entre ellos Mérida Sánchez, por presuntos nexos con Los Chapitos.

Tras este señalamientos, en mayo el exgeneral del Ejército en retiro se entregó a las autoridades de Estados Unidos en la garita de Nogales, Sonora, y Arizona, posteriormente quedó bajo custodia del Servicio de Marshalls, para luego ser trasladado a la prisión donde hasta hace unos días permanecía.

El pasado 4 de agosto, durante la audiencia por su caso, la jueza Katherine Polk Failla pospuso la fecha para reanudar el proceso; sin embargo, no se supo más hasta la actualidad.

El papel de Gerardo Mérida como secretario en Sinaloa

Mérida Sánchez contaba con una trayectoria de más de cuatro décadas dentro de la Secretaría de la Defensa Nacional y, actualmente, es un general de división en retiro.

Fue en septiembre de 2023 que su nombre saltó al escenario nacional al asumir la titularidad de la Secretaría de Seguridad de Sinaloa, puesto en el que permaneció hasta diciembre de 2024.

De acuerdo a las autoridades de EUA, en ese periodo de tiempo, el funcionario habría recibido más de 100 mil dólares mensuales por parte de Los Chapitos con el fin de darle información sobre operativos locales y federales.

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