Lista de delitos por los que EUA pide extradición de Rubén Rocha Moya para enjuiciarlo

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, así como nueve funcionarios mexicanos en activo y en retiro fueron señalados por el Gobierno de Estados Unidos de presuntos nexos con grupos del crimen organizado, específicamente con Los Chapitos.

De acuerdo a la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, estos personajes, cercanos a la autonombrada Cuarta Transformación y al expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), habrían trabajado en conjunto con esta facción del Cártel de Sinaloa para ganar la elección de 2021 y, a partir de ahí, realizar los delitos que a continuación se detallan.

Es por eso que tras las declaraciones de la Fiscalía General de la República (FGR), a cargo de Ernestina Godoy, y de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), se analiza si el “narcogobernador” será extraditado a EUA y qué se necesita para que esto ocurra, ya que pese a las pruebas nunca ha sido citado a declarar.

¡La sombra del narcotráfico alcanza a la 4T! 🔴 Beata Wojna (@BeataWojna) y Verónica Ortiz (@veronicaortizo) analizan la histórica acusación de EE.UU. contra Rubén Rocha Moya (@rochamoya_). ¿Qué implica esto para la relación entre México y Estados Unidos? ¿Qué pasará con el… pic.twitter.com/mSljUIPxYd — adn Noticias (@adnnoticiasmx) April 30, 2026

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Delitos que podrían provocar la extradición de Rubén Rocha

Las 10 personas acusadas en EUA son señaladas de:

Tráfico de drogas

Tráfico de armas

Asociación delictuosa

Este último ilícito resultó el más relevante, ya que comprobó que sí existían nexos con el Cártel de Sinaloa y con Los Chapitos para “distribuir grandes cantidades de narcóticos a Estados Unidos”.

Secuestros a agentes de la DEA

Además existe otro delito que es más delicado y es que uno de los acusados, Juan Valenzuela Millán, mejor conocido como Juanito, también está siendo investigado por presuntos secuestros a personal de la DEA, en uno de estos eventos habría muerto un familiar de los elementos.

“Millán está acusado además de delitos relacionados con su participación en secuestros de una fuente de la DEA y de un familiar de la fuente que resultaron en sus muertes”, se pudo leer en el comunicado.

¿Se puede extraditar a Rubén Rocha Moya a EUA?

Conviene recordar que, más allá de esto, para Estados Unidos, el Cártel de Sinaloa no sólo trafica drogas, sino que es considerada una organización terrorista que, mediante la corrupción y soborno, fomentan la violencia en los territorios en donde están presentes, es por eso que los señalamientos contra Rocha Moya resultan más graves de lo que podría parecer.

Es por todo lo anterior que los fiscales estadunidenses solicitaron la extradición del militante del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena); sin embargo, las autoridades mexicanas se encuentran analizando el caso, ya que aseguran que no están todas las pruebas en el expediente que les habrían presentado.

Pero en caso de que acepten la orden de extradición, es importante mencionar que el gobernador y otros funcionarios cuentan con fuero constitucional, el cual no es un blindaje como tal, pero que sí provocaría que se frenara el proceso.

Paso a paso de cómo se le puede retirar un fuero a un gobernador

Este proceso lo lleva a cabo la Cámara de Diputados o en el Congreso local, según sea el caso, y se solicita para que un acusado pueda enfrentar un proceso como cualquier otro ciudadano.

De acuerdo al artículo 108 de la Constitución, el proceso es el siguiente:

Acusación formal ante Diputados o Congreso local

ante Diputados o Congreso local Revisión del caso y análisis para turnar el tema al pleno

para turnar el tema al pleno Votación en el pleno

En caso de aprobarse, entonces se da el inicio del proceso penal

Ese es el proceso que se tendría que llevar en la realidad, pero la mayoría de los congresos están llenos de morenistas, mismos que podrían oponerse a esto y dejar sin justicia a todos los sinaloenses que han vivido llenos de violencia.

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