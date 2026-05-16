Senadores y dirigentes nacionales de partidos de oposición señalaron que la entrega voluntaria de dos exfuncionarios de Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, es una evidencia irrefutable de los señalamientos de narcotráfico que Estados Unidos (EUA) hizo en contra del morenista y protegido de Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, destacó la entrega voluntaria del exsecretario de Seguridad y el exsecretario de Finanzas de Sinaloa con Rocha Moya, destacando que continuará presentando denuncias en instancias internacionales.

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En ese mismo sentido, senadoras y senadores de oposición mostraron su postura tras las entregas de Gerardo Mérida Sánchez y Enrique Díaz Vega a autoridades de EUA, pues destacaron que estos actos representan una aceptación de culpabilidad que podría pegar de lleno en Rubén Rocha Moya y el senador de Morena, Enrique Inzunza Cázarez.

De acuerdo con Mario Vazquez, senador del PAN, las entregas de los dos exsecretarios antes mencionados refleja el vínculo criminal que presuntamente tiene Rubén Rocha Moya y sus aliados con el crímen organizado de Sinaloa.

Por su parte, el exdirigente del PAN, Marko Córtes, cuestionó que mientras exfuncionarios de Sinaloa se entregan voluntariamente ante autoridades de EUA, en México todo el aparato del estado operado por Morena continúa encubriendo al actual gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya.

¿Qué se sabe de los exfuncionarios de Rocha Moya que se entregaron?

Vale la pena mencionar que tanto Gerardo Mérida Sánchez, quien fuera el Secretario de Seguridad de Sinaloa con Rocha Moya, y Enrique Díaz Vega, exsecretario de Finanzas del estado, fueron señalados por EUA junto al gobernador con licencia por sus supuestos vínculos con el crimen organizado.

Estos dos personajes políticos son piezas fundamentales de los señalamientos en contra del morenista Rocha Moya, pues uno de ellos se encargó del tema de seguridad en la entidad, mientras el segundo manejaba las operaciones financieras, lo cual abre a más cuestionamientos.

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