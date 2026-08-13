Revelan “fotos inéditas” de Los Chapitos; así lucirían Iván Archivaldo y Jesús Alfredo, hijos de “El Chapo”

¿Los imaginabas así? En redes sociales comenzaron a circular unas supuestas fotografías de Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, los fundadores de Los Chapitos e hijos de Joaquín El Chapo Guzmán.

El usuario @cruz1469 en X compartió dos imágenes donde presuntamente estarían los hermanos Guzmán Salazar, acompañados de tres menores de edad (cuyos rostros fueron borrados), así como una mujer que luce similar a Alejandrina María Salazar, su madre.

Los Chapitos Jesús Alfredo e Iván Archivaldo presuntamente estarían celebrando un cumpleaños en las fotografías que se compartieron en redes sociales (@crux1469 | X)

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Así lucen Los Chapitos en la actualidad

En la primera imagen corresponde a un supuesto cumpleaños o una celebración especial, ya que se ve un pastel en la mesa. Ahí se observa a Iván Archivaldo, el líder mayor de Los Chapitos, acompañado de un menor de edad y vistiendo una camisa de cuadros.

A diferencia de la foto que circula públicamente de cuando fue arrestado durante 2005 en México, en la nueva imagen se le observa robusto, así como con barba y bigote. Esta apariencia es muy similar a la que tenía su padre la última vez que fue aprehendido antes de ser extraditado a Estados Unidos.

Los Chapitos Los hijos de "El Chapo" cambiaron la apariencia que se ve en las fichas de búsqueda que tienen las autoridades en México y EUA (@crux1469 | X)

Por su parte, en la segunda fotografía también aparece Jesús Alfredo y se ve distinto, puesto que durante el arresto en 2012 se le conoció como un hombre robusto, aunque en otra foto se veía más delgado; sin embargo, en la nueva imagen se le ve más delgado, pero también con barba poblada y un ligero bigote.

Hasta el momento, ninguna autoridad ha confirmado que estas imágenes efectivamente pertenezcan a los líderes de la célula criminal que mantiene un frente abierto en Sinaloa con La Mayiza.

No es la primera imagen que se filtra de Iván Archivaldo Guzmán

Esta es la segunda vez, en menos de un año, que se filtra una supuesta imagen de cómo luciría Iván Archivaldo en la actualidad, ya que se ha mantenido oculto por años, pese a que el Gobierno de Estados Unidos ofrece 10 millones de dólares por su captura.

Fue en noviembre del año pasado cuando el canal de YouTube Illicit Investigations compartió dos imágenes donde se ve al líder de Los Chapitos en una propiedad con palapas y palmeras, como en las que vivió El Chapo antes de ser arrestado, de acuerdo a investigaciones periodísticas.

Iván Archivaldo Guzmán El líder de Los Chapitos fue detenido en 2005 y posteriormente fue puesto en libertad, desde entonces se desconoce su paradero (Captura de pantalla | @illicitinv | X)

No obstante, como se mencionó, las autoridades no han utilizado estas nuevas apariencias para cambiar las fichas de búsqueda, por lo que no se podría confirmar si efectivamente pertenecen a los capos.

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