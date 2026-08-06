De Maduro al nuevo líder del CJNG: Lista de personajes por los que EUA ha ofrecido recompensas de 25 millones de dólares

La Fiscalía de Estados Unidos, el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) y la Administración de Control de las Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) anunciaron una nueva ofensiva contra el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y ofrecieron más de 100 millones de dólares para capturar a sus líderes.

No obstante, uno de los mayores anuncios fue el aumento de cinco a 25 millones de dólares de la recompensa para capturar a Juan Carlos Valencia González, El 03 o El pelón, quien resultó como el nuevo líder del cártel tras el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho.

Sin embargo, esta cifra por Valencia González puede ser tildada como histórica, debido a que EUA la ha puesto como recompensa para otros personajes a los que buscó por años y que fueron su objetivo número uno.

🔎⚠️ ¡Estados Unidos puso precio a líderes del CJNG!



El Departamento de Justicia anunció recompensas millonarias por información que lleve a la captura de presuntos integrantes de alto nivel de la organización. La cifra más alta alcanza los 25 millones de dólares ‼️



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Lista de los personajes por los que EUA ha ofrecido 25 millones de dólares

Nicolás Maduro , exdictador de Venezuela, tenía una recompensa de 25 millones de dólares; sin embargo, meses antes de su captura aumentó a 50 millones

, exdictador de Venezuela, tenía una recompensa de 25 millones de dólares; sin embargo, meses antes de su captura Diosdado Cabello tenia una recompensa de 10 millones de dólares y se aumentó a 25

tenia una recompensa de 10 millones de dólares y Osama Bin Laden , recompensa oficial tras los ataques del 11 de septiembre

, recompensa oficial tras los ataques del 11 de septiembre Aymán al-Zawahirí, sucesor de Osama Bin Laden

Abu Bakr al-Baghdadi, líder de ISIS

¿Cuánto ofrece u ofreció EUA por los narcos mexicanos?

Actualmente, Juan Carlos Valencia es el capo mexicano más buscado por Estados Unidos; sin embargo, las autoridades estadunidenses han ofrecido millonarias recompensas por sus cabezas.

Tal es el caso:

El Mencho tenía una recompensa de 15 millones de dólares

tenía una recompensa de 15 millones de dólares Rafael Caro Quintero tenía una recompensa de 20 millones de dólares

tenía una recompensa de 20 millones de dólares Ismael El Mayo Zambada tenía una recompensa de 15 millones, aunque antes de 2021 se ofrecía cinco

tenía una recompensa de 15 millones, aunque antes de 2021 se ofrecía cinco Iván Archivaldo Guzmán , líder de Los Chapitos, tiene una recompensa de 10 millones de dólares

, líder de Los Chapitos, tiene una recompensa de 10 millones de dólares Jesús Alfredo Guzmán Salazar, otro de los líderes de Los Chapitos, también tiene una recompensa de 10 millones de dólares

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