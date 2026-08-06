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De Maduro al nuevo líder del CJNG: Lista de personajes por los que EUA ha ofrecido recompensas de 25 millones de dólares

EUA anunció que va por todos los líderes del Cártel Jalisco Nueva Generación y aumentó la recompensa por Juan Carlos Valencia, “El 03″, una cifra que ofreció por otros famosos personajes

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2 minutos lectura
Escrito por: Ximena Ochoa

La Fiscalía de Estados Unidos, el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) y la Administración de Control de las Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) anunciaron una nueva ofensiva contra el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y ofrecieron más de 100 millones de dólares para capturar a sus líderes.

No obstante, uno de los mayores anuncios fue el aumento de cinco a 25 millones de dólares de la recompensa para capturar a Juan Carlos Valencia González, El 03 o El pelón, quien resultó como el nuevo líder del cártel tras el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho.

Sin embargo, esta cifra por Valencia González puede ser tildada como histórica, debido a que EUA la ha puesto como recompensa para otros personajes a los que buscó por años y que fueron su objetivo número uno.

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Lista de los personajes por los que EUA ha ofrecido 25 millones de dólares

  • Nicolás Maduro, exdictador de Venezuela, tenía una recompensa de 25 millones de dólares; sin embargo, meses antes de su captura aumentó a 50 millones
  • Diosdado Cabello tenia una recompensa de 10 millones de dólares y se aumentó a 25
  • Osama Bin Laden, recompensa oficial tras los ataques del 11 de septiembre
  • Aymán al-Zawahirí, sucesor de Osama Bin Laden
  • Abu Bakr al-Baghdadi, líder de ISIS

¿Cuánto ofrece u ofreció EUA por los narcos mexicanos?

Actualmente, Juan Carlos Valencia es el capo mexicano más buscado por Estados Unidos; sin embargo, las autoridades estadunidenses han ofrecido millonarias recompensas por sus cabezas.

Tal es el caso:

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