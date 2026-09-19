VIDEO: Policías municipales golpean a conductor en Michoacán; víctima denuncia extorsión

Un grupo de policías municipales de Buenavista, Michoacán, fue captado en video mientras golpeaba a un conductor sobre la carretera Apatzingán-Buenavista.

De acuerdo con el testimonio de la víctima, aseguró que los agentes le exigían una cantidad de dinero y ante la negativa de darles “la cuota”, esa situación es lo que habría desencadenado la agresión.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

Policías golpearon a conductor en Michoacán

De acuerdo con el testimonio de la víctima, recuperado por El Universal, el incidente comenzó cuando policías municipales le marcaron el alto mientras circulaba por la carretera Apatzingán-Buenavista.

El video de la agresión fue registrado por una automovilista que circulaba por la zona y posteriormente comenzó a difundirse en redes sociales.

Las imágenes permiten observar cómo varios agentes participan en el sometimiento y los golpes contra el hombre, quien se encuentra junto al automóvil rodeado por cinco elementos de la Policía Municipal de Michoacán.

¿Qué pasó con el conductor en Buenavista, Michoacán?

El conductor relató al medio que los agentes le habrían solicitado dinero. Ante su negativa, la situación habría escalado hasta convertirse en una agresión física.

Según explicó, los uniformados habrían utilizado la fuerza para someterlo, mientras él intentaba defenderse y pedir ayuda.

La acusación sobre el supuesto cobro de una cuota corresponde a la versión de la víctima y deberá ser investigada por las autoridades correspondientes.

Hasta el momento, el caso se encuentra sujeto a las investigaciones que correspondan para determinar qué ocurrió antes de la agresión y establecer posibles responsabilidades de los elementos involucrados.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.