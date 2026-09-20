Violencia en Sinaloa también golpea a menores, familias y habitantes que han abandonado el estado

Dese septiembre de 2024, los homicidios dolosos y las desapariciones aumentaron de manera significativa en Sinaloa; la Comisión Estatal de Derechos Humanos del estado documentó cerca de mil 907 desapariciones reconocidas oficialmente durante el periodo analizado, mientras colectivos de búsqueda reportaron una cifra superior a dos mil 800.

El robo de vehículos también registró un incremento durante la crisis: la Comisión Estatal de Derechos Humanos señaló promedios superiores a 400 denuncias mensuales y reportó 694 casos en mayo de 2025, el nivel mensual más alto de ese periodo.

La violencia también ha afectado a menores, mujeres y otros sectores de la población; de acuerdo con la Comisión Estatal de Derechos Humanos, durante el periodo de conflicto se documentaron 50 menores asesinados, 76 mujeres asesinadas y 64 agresiones contra periodistas.