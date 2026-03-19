Juan Carlos Valencia González, hijastro de “El Mencho”, sería el nuevo líder del CJNG

La estructura del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) atraviesa un momento clave tras la muerte de su líder, Nemesio Oseguera Cervantes, mejor conocido como El Mencho, por lo que muchos analizan quién podría quedar al mando de la estructura criminal.

De acuerdo con información publicada por The Wall Street Journal, el control de la organización habría quedado en manos de su hijastro, Juan Carlos Valencia González, también conocido como El Tres o El Pelón.

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¿Quién sería el nuevo líder del CJNG y por qué es cercano a "El Mencho"?

Juan Carlos Valencia González, de 41 años, nació en Santa Ana, California, lo que le otorga nacionalidad estadounidense. Es hijo de Armando Valencia Cornelio, alias Maradona, así como de Rosalinda González Valencia, posteriormente esposa de El Mencho.

Su trayectoria dentro del CJNG no es reciente. Fuentes citadas por el diario estadounidense lo ubican como un operador clave en brazos armados de la organización, encargado de asegurar territorios y enfrentar a grupos rivales.

"Valencia González fue acusado formalmente en una acusación federal presentada el 8 de octubre de 2020 ante el Tribunal (...) La acusación imputa (...) los delitos de conspiración y distribución de una sustancia controlada con el propósito de importarla ilegalmente a los Estados Unidos", se puede leer en el documento del Departamento de Estado de EUA.

La Fiscalía General de la República (FGR) lo ha catalogado como un perfil de alta peligrosidad, mientras que el gobierno de Estados Unidos, mantiene la DEA, ofrece una recompensa de hasta cinco millones de dólares por información que lleve a su captura.

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Muerte de “El Mencho” y reconfiguración del cártel

La muerte de Oseguera Cervantes ocurrió el pasado febrero, tras un operativo en Tapalpa, Jalisco, donde fuerzas mexicanas lograron ubicarlo con apoyo tecnológico de la CIA. Según los reportes, el uso de un dron permitió identificar su ubicación exacta antes de la intervención.

Tras su abatimiento, se abrió una disputa interna por el control del CJNG. Entre los posibles sucesores figuraban mandos de alto nivel como Audias Flores Silva, El Jardinero, así como otros operadores cercanos; sin embargo, la designación de Valencia González apunta a una sucesión de carácter familiar que buscaría evitar una fractura violenta dentro del grupo.

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Obstáculos legales por su nacionalidad estadounidense

Uno de los factores que complica la persecución de El Tres es su ciudadanía estadounidense. De acuerdo con el WSJ, las leyes de Estados Unidos establecen que la vigilancia de sus ciudadanos en el extranjero requiere autorización del fiscal general y de tribunales especiales de inteligencia.

Esto implica que las autoridades deben demostrar que Valencia González actúa como agente de una organización considerada amenaza internacional, lo que eleva el nivel de complejidad jurídica para su seguimiento.

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