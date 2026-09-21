Ataque armado en campo de béisbol deja saldo fatal en Guanajuato

Se reporta que al menos cuatro personas murieron y cinco más resultaron lesionadas, tras un ataque armado en un campo de béisbol, en la comunidad Duranes de Arriba, municipio de Valle de Santiago, Guanajuato.

La masacre ocurrió la tarde del domingo 20 de septiembre, cerca de los límites con el municipio de Pueblo Nuevo, cuando hombres armados dispararon contra las personas que se hallaban en el lugar de los hechos; aunque algunos intentaron escapar, los sicarios los alcanzaron.

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¿Qué se sabe del ataque armado en el campo de béisbol en Guanajuato?

De acuerdo con los primeros reportes, las víctimas estaban conviviendo en el campo de béisbol cuando fueron atacados. Algunos de los testigos corrieron para resguardarse y debido a las detonaciones, parte de la comunidad entró en pánico.

Hasta el momento se desconoce si entre las víctimas mortales y los lesionados hay jugadores que estaban participando en el juego de béisbol.

Se espera que las autoridades se pronuncien en las próximas horas e informen sobre el estado de salud de los heridos tras el mortal ataque.

Otros ataques armados en espacios públicos

Los ataques armados en espacios públicos, sobre todo deportivos, se han vuelto comunes en Guanajuato, por ejemplo, el pasado 19 de agosto, cuatro jóvenes fueron asesinados en la comunidad de Malvas, Irapuato, cuando regresaban de jugar. Asimismo, el 25 de enero 10 personas fallecieron y 21 más resultaron heridas en un campo de futbol en Salamanca.

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