Asesinan a Zenón Juárez, líder del PRI en Tetecala, Morelos, rumbo a las elecciones de 2027

Zenón Juárez Hernández, dirigente municipal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), fue asesinado durante un ataque armado ocurrido la noche de ayer en el municipio de Tetecala, Morelos.

El ataque se registró alrededor de las 20:40 horas en un inmueble de la calle Abasolo, en la colonia Centro de Tetecala, hasta donde llegaron sujetos armados.

Además de Juárez Hernández, un hombre que lo acompañaba resultó herido y murió cuando era trasladado al hospital “Dr. Rodolfo Becerril de la Paz”, de acuerdo con la información proporcionada por la Fiscalía.

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En la zona se registró un importante despliegue de elementos de la policía, pero hasta el momento no se reportan personas detenidas por estos hechos.

La zona fue resguardada por la policía para los trabajos correspondientes por parte del personal de la Fiscalía General del Estado (FGE).

#FiscalíaMorelosInforma COMUNICADO DE PRENSA

La Fiscalía General del Estado de Morelos agotará todas las líneas de investigación en torno a los hechos delictivos suscitados este viernes 18 de septiembre.



Enlace: https://t.co/h3nSd2Yb1l pic.twitter.com/1KyBZMSIZt — FISCALIA MORELOS (@Fiscalia_Mor) September 19, 2026

La dependencia se comprometió a agotar todas las líneas de investigación para dar con los responsables del asesinato.

Es el primer actor político asesinado en Morelos durante el proceso electoral 2026-2027.

El hecho ocurre casi dos meses después del asesinato del presidente municipal de Temoac (Morelos), Valentín Lavín Romero, quien fue víctima de un ataque armado en su oficina, y a una semana del feminicidio de la estudiante española Claudia Tacoronte, en la ciudad de Cuautla.

PRI condena doble homicidio en Morelos

Por su parte, el PRI de Morelos condenó lo ocurrido, exigió justicia y castigo para los que resulten responsables de lo que calificó como un “cobarde asesinato”.

Eliasib Polanco Saldívar, presidente del Comité Directivo Estatal del partido, exigió al gobierno de Morelos garantías de seguridad para los actores políticos y una investigación pronta del homicidio.

Sostuvo que el crimen ocurrió en una región que, afirmó, enfrenta desde hace años problemas de violencia y presencia de grupos criminales. Cuestionó que, pese a este contexto, no exista una estrategia de seguridad que permita garantizar condiciones tanto para la población como para quienes participan en la vida política.

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