Detienen en Tlalpan, CDMX, a una persona con 217 kg de cocaína

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó que fue detenida una persona de 38 años con 217 kilogramos de cocaína en la alcaldía Tlalpan, en la Ciudad de México (CDMX).

Por medio de un mensaje en sus redes sociales este martes 4 de agosto, el funcionario informó que la droga era transportada en el compartimento de un vehículo y que se localizó durante la realización de acciones de vigilancia en conjunto con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX.

La dependencia capitalina detalló que la detención se llevó a cabo en la carretera México-Cuernavaca, luego de que se detectó una camioneta de carga que manejaba con “cambios constantes e intempestivos de carril”.

Como parte de las acciones de vigilancia de @SSPCMexico y @SSC_CDMX en Tlalpan, Ciudad de México, fue detenida una persona que transportaba 217 kg de cocaína ocultos en un compartimento de un vehículo. Continuará la investigación para definir rutas de trasiego así como destino… pic.twitter.com/GEtiWOyoN0 — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) August 4, 2026

Sin embargo, no se dio más información sobre la identidad del detenido (salvo su edad) o si pertenecía a algún grupo criminal, aunque sí adelantó que continuará la investigación para definir la ruta de trasiego y el destino final del cargamento.

“Continuará la investigación para definir rutas de trasiego así como destino final”, redactó.

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Sanciones y multas por transportar droga en México

El Código Penal Federal, en su artículo 194, establece que la personas que transporte narcóticos sin autorización podría ser acreedora a una pena de 10 a 25 años de prisión, así como de 100 a 500 días de multa.

Las autoridades podrían aplicar dicha pena a la persona detenida en la CDMX durante este 4 de agosto si se comprueba que es una sustancia ilícita, existe una conducta de traslado activo, así como el dolo, es decir, que sabía que transportaba droga.

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