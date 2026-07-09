Además de “El 03″, los otros líderes del CJNG tras la muerte de “El Mencho”, según EUA

El Centro Nacional Antiterrorismo de los Estados Unidos (CNCT, por sus siglas en inglés) actualizó la información sobre el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) luego del abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, así como la detención de Audias Flores Silva, El Jardinero.

Ahí se dio a conocer que, para Estados Unidos, Juan Carlos Valencia, El 03 o El Pelón, es el nuevo líder del cártel y se recordó que la DEA ofrece una recompensa de más 5 millones de dólares por su captura.

Sin embargo, también dio a conocer otros perfiles que liderarían al CJNG y que, por ende, son buscados por las autoridades estadunidenses: Julio Alberto Castillo Rodríguez, alías El Chorro, y Hugo Gonzalo Mendoza Gaytán, alías El Sapo.

🔴 #IMPORTANTE | EE. UU. identifica a Juan Carlos Valencia, alias "03" e hijastro de 'El Mencho', como el nuevo líder del CJNG tras la muerte del capo en febrero pasado. El Departamento de Estado mantiene una recompensa de 5 MDD por información que ayude a su captura



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¿Quién es “El Chorro”, otro de los líderes del CJNG?

De acuerdo a información de las autoridades estadunidenses y mexicanas, Julio Alberto nació en Apatzingán, Michoacán. Estaba casado con Jessica Johanna Oseguera González, mejor conocida como La Negra, la hija mayor de El Mencho y Rosalinda González Valencia.

Una investigación de la periodista Anabel Hernández refirió que la relación terminó y se divorciaron debido a presunta violencia intrafamiliar; sin embargo, esto no afectó su cargo al interior del cártel.

En 2022, el entonces titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, lo presentó como uno de los líderes del CJNG en Colima. Además, se ha señalado a su hermano Fernando Castillo Rodríguez, El Toro, como su mano derecha.

Ha sido detenido en dos ocasiones. Primero, en 2015 junto a Rubén Oseguera González, El Menchito, pero fue liberado al no contar con pruebas suficientes; después, en el 2016 en Guadalajara, pero volvió a quedar libre.

¿Quien es “El Sapo y por qué lidera el Cártel Jalisco Nueva Generación?

El Sapo también nació en Apatzingán, Michoacán; sin embargo, su papel dentro del cártel es la creación de técnicas de reclutamiento, según el Departamento del Tesoro, por lo que apuntan a su participación en las actividades del Rancho Izaguirre.

Para la Fiscalía General de la República (FGR), tras el abatimiento de El Mencho, era uno de los sucesores naturales para liderar la agrupación criminal debido al impacto que tiene en entidades como Jalisco, Michoacán, Nayarit y Baja California.

EUA asegura que el CJNG tiene entre 15 y 20 mil miembros hasta junio de 2026

Las autoridades estadunidenses aseguran que el CJNG tiene entre 15 y mil miembros, se concentran principalmente en Jalisco, Nayarit, Colima, Veracruz, Guanajuato, Puebla, Querétaro e Hidalgo.

Sin embargo, su influencia ha rebasado las fronteras mexicanas y se han expandido a Estados Unidos, Australia, Canadá, así como algunos países de África, Asia, Centroamérica, Sudamérica y Europa.

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