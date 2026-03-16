FGR investiga contaminación de pruebas tras operativo contra ‘El Mencho’ en Tapalpa, Jalisco

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que continúa con las investigaciones relacionadas con el operativo realizado en Tapalpa, Jalisco, tras la captura y fallecimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, señalado como líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), especialmente con lo que se encontró en la cabaña.

En un comunicado, la FGR explicó que el operativo se realizó en una zona despoblada y alejada del fraccionamiento donde se ubicaban varias cabañas que presuntamente servían como refugio para miembros de la organización criminal.

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La razón por la que no se protegió la cabaña donde fue hallado 'El Mencho'

Debido a la complejidad de la operación y a la posibilidad de una reacción violenta del CJNG, las autoridades priorizaron el traslado de los detenidos y el reforzamiento de la seguridad en puntos estratégicos de la región.

La dependencia indicó que, en ese momento, los inmuebles no contaban con condiciones mínimas de seguridad para que personal ministerial y pericial pudiera asegurar el lugar.

Por esa razón, el aseguramiento de las propiedades se realizó posteriormente, una vez que la situación fue controlada y se obtuvo una orden judicial para catear seis inmuebles.

FGR señala que personas ajenas a la investigación entraron a la zona asegurada

Sin embargo, la FGR señaló que antes de que se ejecutara el cateo oficial, diversas personas habrían ingresado a las cabañas sin autorización, lo que pudo alterar la escena y comprometer la cadena de custodia de posibles pruebas.

La institución subrayó que esta situación impide confirmar si los objetos o documentos difundidos públicamente realmente se encontraban en el lugar o si fueron preservados conforme a los protocolos legales.

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Documentos revelarían presuntas finanzas del CJNG

Conviene recordar que entre los materiales difundidos se encuentran presuntos documentos contables que habrían sido hallados en una cabaña utilizada como refugio del ahora líder criminal.

Los archivos detallan ingresos, gastos y pagos internos del grupo. De acuerdo con esos registros, en diciembre de 2025 la organización habría generado alrededor de ocho millones 781 mil pesos, principalmente por la venta de drogas y la operación de máquinas tragamonedas.

En los documentos también se registran egresos por más de 1.3 millones de pesos en conceptos como gasolina, reparación de vehículos, despensa para integrantes armados y renta de inmuebles utilizados como oficinas.

El hallazgo de la 'narconómina' de 'El Mencho'

Otro apartado describe lo que se ha denominado “narconómina”, donde se incluyen pagos a integrantes del grupo criminal. Según los registros, al menos 26 pistoleros —identificados como “muchachos de choque”— recibían cerca de cuatro mil pesos semanales, mientras que los llamados halcones cobraban entre dos mil 500 y tres mil pesos por labores de vigilancia.

Sobornos, gasolina y tragamonedas: El búnker de Tapalpa que dejó al descubierto las finanzas de 'El Mencho' El hallazgo de libros contables en Jalisco detalla el financiamiento del CJNG: ventas de droga, máquinas tragamonedas y una red de corrupción policial. 26 febrero, 2026

Además, los documentos mencionan supuestos pagos etiquetados como sobornos a distintas autoridades locales y federales, lo que podría derivar en nuevas investigaciones, tales como las que ya se han iniciado en Chiapas o Jalisco.

La FGR reiteró que abrió una indagatoria para determinar si hubo irregularidades en la preservación del lugar de los hechos y advirtió que la posible contaminación de la escena será evaluada para definir responsabilidades legales.

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