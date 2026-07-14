DEA acusa “conexión mortal” del gobierno mexicano con el narco

El Gobierno de México rechazó las declaraciones del director de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), Terry Cole, quien afirmó que existe una “conexión mortal” entre los cárteles y el gobierno y que ambos “son lo mismo”.

El funcionario señaló que el vínculo dificulta los esfuerzos para frenar el tráfico de fentanilo y otras drogas hacia Estados Unidos.

“En la DEA, la aplicación de la ley es nuestro pilar fundamental. Esto incluye la conexión mortífera entre las redes de los cárteles y el Gobierno mexicano. Ellos son una y la misma cosa. Y en la DEA, son nuestra prioridad número uno”, apuntó en un discurso pronunciado el lunes en la ciudad de Orlando, Florida, durante la cumbre contra las adicciones ‘Fentanyl Free America’.

En dicho evento también participaron el procurador general interino de Estados Unidos, Todd Blanche, y la zar antidrogas, Sara Carter.

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¿Qué respondieron las autoridades mexicanas?

El Gabinete de Seguridad de México sostuvo que las afirmaciones del funcionario estadounidense son infundadas y contradicen los resultados públicos en el combate a la delincuencia organizada.

“Las afirmaciones realizadas carecen de sustento y no corresponden a los resultados que, de manera pública y verificable, ha presentado el Gobierno de México en el combate a las organizaciones criminales”, indicó.

En ese sentido, señaló que desde el inicio de la actual administración, han sido detenidas 59 mil 582 personas.

Según aseveró, entre los detenidos hay integrantes de todas las organizaciones criminales, así como más de 80 servidores y exservidores públicos vinculados con actividades ilícitas, incluidos siete presidentes municipales en funciones, como parte de la Operación Enjambre y otras investigaciones.

Lo anterior confirma, según el gobierno, que en México “no existe protección para ninguna persona que incurra en conductas ilícitas”.

En el mismo periodo, agregó, se han decomisado 31 mil 366 armas de fuego y 498 toneladas de droga, entre ellas más de 2,3 toneladas y 5,5 millones de pastillas de fentanilo.

Asimismo, reportó la inhabilitación de 2 mil 627 laboratorios clandestinos para la elaboración de metanfetaminas.

Por otro lado, el Gabinete también destacó que, entre septiembre de 2024 y junio de 2026, el promedio diario de homicidios dolosos disminuyó un 48%.

Finalmente, defendió que la cooperación bilateral con Estados Unidos ha permitido detener a objetivos prioritarios requeridos por las autoridades de ese país.

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