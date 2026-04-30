El impacto de la acusación de Estados Unidos contra Rubén Rocha Moya de narcotráfico ha sido muy fuerte para Morena, pues liga directamente al gobernador de Sinaloa con Los Chapitos en las elecciones de 2021.

De acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Los Chapitos, facción del Cártel de Sinaloa, y Rubén Rocha Moya se reunieron antes de las elecciones, para garantizar que los resultados fueran favorecedores para el morenista.

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¿Cómo ayudaron Los Chapitos a Rubén Rocha a ganar las elecciones?

En la acusación presentada ante el Tribunal del Distrito de Estados Unidos, se detalla que los líderes de Los Chapitos, entre ellos Iván Archivaldo Guzmán, Ovidio Guzmán López y Alfredo Guzmán Salazar, hijos del exlíder del cártel, prestaron apoyo a Rubén Rocha para que fuera elegido gobernador.

Los líderes ordenaron a los miembros de la organización criminal que robaran las papeletas con votos de los oponentes en la contienda y que secuestraran e intimidaran a los otros candidatos.

¿Qué prometía Rubén Rocha a cambio?

Por el apoyo, Rubén Rocha, quien tiene una larga trayectoria en Morena, prometió ayudar en las operaciones de tráfico de drogas del cártel.

“Desde que fue elegido gobernador, y a cambio del apoyo de Los Chapitos en su elección, Rocha Moya ha permitido que Los Chapitos operen con impunidad en Sinaloa”.

¡Terremoto político! 🚨 Ioan Grillo (@ioangrillo) y Santiago Aguirre analizan el golpe a la 4T desde EE.UU. tras las acusaciones contra Rocha Moya (@rochamoya_) por vínculos con el narcotráfico. ¿Qué sigue para el gobernador de Sinaloa?



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Políticos corruptos puestos por Los Chapitos

Pero la unión del gobernador con la organización no quedó ahí, porque Rocha Moya permitió que los líderes de Los Chapitos colocaran funcionarios corruptos en puestos de poder en el gobierno estatal y local.

De esta manera, se mantendrían protegidos ellos y sus operaciones de tráfico de drogas.

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