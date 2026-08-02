Incendio de colchonetas y motín en Estación Migratoria Siglo XXI de Chiapas

Un motín se registró la noche del sábado en la Estación Migratoria Siglo XXI, ubicada en Tapachula, Chiapas, y dejó dos personas detenidas, de acuerdo con el Instituto Nacional de Migración (INM).

Migrantes de distintas nacionalidades aparentemente encerrados exigían ser liberados y para evitar su deportación habrían causado disturbios e incendiado colchonetas en los dormitorios, lo que movilizó a las autoridades locales y federales.

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De acuerdo con el INM, la situación fue atendida y se restableció el orden mediante el diálogo y la coordinación con las autoridades. “Como consecuencia de los hechos fueron remitidas a las autoridades correspondientes dos personas identificadas como probables responsables de haber intentado generar un incendio con la quema de una colchoneta”.

¿Cuántas personas resultaron lesionadas por el motín?

El motín no dejó personas lesionadas, a pesar de los disturbios registrados.

Otros hechos en centros de Detención Migratoria

El motín en Tapachula se une a la larga lista de hechos parecidos en estaciones migratorias, de las cuales destaca la tragedia ocurrida en marzo de 2023, que cobró la vida de varios migrantes.

En dicha ocasión, un incendio en un centro de detención en Ciudad Juárez, Chihuahua, dejó 40 migrantes fallecidos. El entonces titular del INM, Francisco Garduño, estuvo bajo proceso y ofreció una disculpa pública.

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