Apuñalan a un hombre en el interior del Metro Lagunilla hoy 3 de agosto; hay un detenido

Un hombre fue apuñalado en el interior del Metro Lagunilla, este lunes 3 de agosto. Según los primeros reportes policiales, se trataba de un joven de aproximadamente 28 años de edad. Te contamos los detalles.

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¿Qué pasó en el Metro Lagunilla hoy 3 de agosto?

Durante la tarde de este lunes 3 de agosto, autoridades reportaron un lesionado con arma blanca en el interior del la Línea B del Metro CDMX, específicamente, en la estación Lagunilla, ubicada en la colonia Tepito, alcaldía Cuauhtémoc, en la CDMX.

Herido metro lagunilla Reportan un hombre víctima de arma blanca en el interior del Metro CDMX, en la estación Lagunilla. (Pablo Castorena)

De acuerdo con los reportes oficiales, la víctima habría recibido hasta ocho puñaladas, por lo que de inmediato fue atendido por paramédicos de la alcaldía Cuauhtémoc, auxiliados por la Policía Bancaria que opera en las instalaciones del Metro CDMX.

Autoridades detienen a un hombre por ataque en el Metro Lagunilla

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX reportaron la detención de una persona, quien presuntamente es responsable de la agresión. Tras la detención, las autoridades lo trasladaron al Ministerio Público para deslindar responsabilidades y determinar cómo sucedieron los hechos.

Hasta el momento, se desconocens cuáles fueron las causas que motivaron el ataque en el Metro CDMX, ni la posible relación entre la víctima y el agresor.

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