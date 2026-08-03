Cae presunto coautor intelectual del feminicidio de Valeria Márquez en Jalisco

La Fiscalía de Jalisco confirmó la detención de Iván Martín “N”, presunto coautor intelectual del feminicidio de Valeria Márquez.

El sospechoso fue capturado durante un operativo y un cateo en la colonia San Juan de Ocotán, en Zapopan.

Las investigaciones permitieron identificar los vehículos utilizados para escapar y durante el cateo fueron aseguradas armas, celulares e identificaciones.

El caso también involucra a Ramón Ángel “N”, alias R1, quien, según la SSPC, habría ordenado el crimen a petición de su hijo, presunta expareja de la influencer.