Caso Dafne Zapata: El último mensaje que envió a su mamá antes de fallecer en la escuela militarizada de Tamaulipas

A poco más de 15 días del fallecimiento de Dafne Zapata Quintos e inicio de la investigación por feminicidio contra una escuela militarizada en Tamaulipas, la madre dio a conocer la última conversación que mantuvo con su hija.

Por medio de su cuenta de Facebook, Alejandra Quintos compartió fragmentos de la conversación que tuvo con su hija días antes de que falleciera, en la cual hablan desde ir al cine hasta la solicitud de la menor para salir del lugar donde estaba.

“No, si quieres ya ven por mí”, fue lo que respondió Dafne Zapata a su madre, tras ser cuestionada sobre si tenía las llaves de la casa.

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Además de las conversaciones, su madre compartió una foto de Dafne siendo más pequeña, en donde se le ve disfrazada de mariposa mientras caminaba por una calle de Tamaulipas.

¿Qué ha pasado con el caso Dafne Zapata?

El caso sigue siendo investigado por las autoridades como un feminicidio y, el pasado 30 de julio, un juez de control vinculó a proceso a Jorge Luis “N” y Estrellita “N”, director de la academia militarizada y responsable del área femenil, respectivamente.

Ambos tienen la medida cautelar de prisión preventiva desde el penal de Altamira; no obstante, se fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación. También fue detenida a Danna Yanina “N”, quien era instructora auxiliar y fue la primera arrestada por el caso.

Finalmente, la Secretaría de Educación Pública (SEP) informó que las disposiciones constitucionales y legales no permiten la existencia de campamentos militares en el país, ya que eso sólo corresponde a elementos de las Fuerzas Armadas.

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