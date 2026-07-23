Reportan primera detenida del Caso Dafne Zapata Quintos; Dana Yanina “N” era auxiliar de la Academia Militarizada en Tamaulipas

Reportaron que la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas detuvo a Dana Yanina “N”, presunta implicada en el caso de Dafne Zapata Quintos, una adolescente de 13 años que murió al interior de la Academia Militarizada Doenitz.

La joven de 18 años se habría entregado voluntariamente a las autoridades de Tamaulipas y dio a conocer que, dentro de la academia militarizada, se desempañaba como auxiliar del área femenil al momento de los hechos, mismos que son investigados como feminicidio.

Detienen a Dana Yanina "N", de 18 años, presuntamente relacionada con la muerte de Dafne Zapata en un campamento militarizado en Tamaulipas.



La joven fue capturada al acudir a declarar ante la Fiscalía; hasta ahora, las autoridades no han informado los delitos que se le… pic.twitter.com/QoikxfNpZA — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) July 23, 2026

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Yanina “N” fue detenida tras declarar por el caso de Dafne Zapata

Medios locales de Tamaulipas informaron que la menor fue a declarar voluntariamente ante la Fiscalía Especializada en la Investigación de Delitos contra Niñas, Niños y Adolescentes; sin embargo, una vez ahí le fue notificada la orden de aprehensión en su contra.

Dana Yanina era auxiliar de Estrella Mora, mejor conocida como Estrellita, quien es señalada por la familia de Dafne como la responsable de la supervisión del área femenil de la academia, quien se comunicaba con los padres de las menores que estaban en el recinto.

Tras cumplimentarse la orden de aprehensión en su contra, la joven fue trasladada a las instalaciones de la Fiscalía. Hasta el momento, se desconoce los presuntos delitos por los que la investigan.

¿Qué sucedió con Dafne Zapata en la academia militar?

La adolescente de 13 años falleció por presunta asfixia por sumersión, de acuerdo al certificado de defunción, el jueves 17 de julio durante un campamento de verano en la Academia Militarizada Marina Doenitz, ubicada en Ciudad Madero, Tamaulipas.

Desde entonces su madre, Alejandra Quintos, ha solicitado ayuda para que el caso sea investigado por feminicidio, debido a ciertas irregularidades que notó en el centro educativo durante los cuatro días que permaneció en él.

Y es que días antes de que se informara sobre su fallecimiento, la madre fue notificada sobre presuntos vómitos y desmayos de su hija tras una fuerte actividad física, así como raspones.

Quintos pidió que su hija fuera llevada a un hospital para revisarla, le dijeron que ya era atendida y se encontraba bien. Pese a que se ofreció a pagar los gastos, nunca le enviaron las facturas de la supuesta revisión.

Días después una persona sin identificarse le comunicó que su hija estaba sin signos vitales y le dijo que fuera a la academia, pero cuando llegó el cuerpo estaba embolsado y los servicios funerarios presentes, esto sin la presencia de policías o de protección civil.

Desde entonces, se ha dedicado a pedir justicia y que se aclare el tema, además de que se dé con los responsables.

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