Reportan quema de vehículos y fuerte operativo en Michoacán

Este sábado se reportan varios bloqueos carreteros, quema de vehículos, así como un fuerte operativo en Los Reyes y Peribán, Michoacán.

De acuerdo con los primeros reportes, hay quema de vehículos en los siguientes puntos carreteros:

Los Reyes-Zamora

Peribán- Uruapan

Los Reyes-Peribán

🚨 #AlertaADN



🚔🛣️ Un operativo federal en los municipios de Los Reyes y Peribán, Michoacán, generó bloqueos carreteros en distintos puntos de la región. Hasta el momento, las autoridades no han informado el saldo de la acción pic.twitter.com/cVlktHQtcO — adn Noticias (@adnnoticiasmx) August 2, 2026

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¿Qué se sabe de los bloqueos en Michoacán?

De acuerdo con los primeros reportes, un operativo federal en el que participaron elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional, desató la serie de bloqueos en carreteras después de las 17:00 horas.

Luego de que un importante contingente militar se movilizara en los municipios de Los Reyes y Peribán, mientras aeronaves de las Fuerzas Armadas realizaban un sobrevuelo, sujetos quemaron varios vehículos y los atravesaron en distintos puntos de la región.

¿Qué dijeron las autoridades de Michoacán por los bloqueos en carreteras?

Ante los bloqueos carreteros registrados en Michoacán, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado informó que mantiene un dispositivo para proteger a los ciudadanos y liberar las vías de comunicación.

🔻 La Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán (@SSeguridad_Mich) informó que mantiene un dispositivo de seguridad en distintos puntos de Los Reyes y municipios aledaños, tras los bloqueos carreteros registrados esta tardehttps://t.co/hqnyfAu1nz — adn Noticias (@adnnoticiasmx) August 2, 2026

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