Incendios forestales devastan Francia y España: Evacuación de más de 220 mil personas y miles de hectáreas consumidas

Francia atraviesa una de las temporadas de incendios forestales más graves de su historia reciente, mientras uno de los grandes focos de incendio en la región de Las Landas, ya fue controlado. Otro continúa activo en Gironda, donde las autoridades mantienen un amplio despliegue para evitar que las llamas sigan avanzando.

Durante una visita a Burdeos, el presidente Emmanuel Macron calificó la emergencia como “la situación más difícil desde la Segunda Guerra Mundial”, al reconocer enorme desafío que representan los incendios forestales para el país. El mandatario agradeció el trabajo de los equipos de emergencia y advirtió que las próximas semanas seguirán siendo críticas debido a las altas temperaturas y los fuertes vientos.

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¿Cómo van los incendios forestales en Francia?

De acuerdo con el Ministerio del Interior francés. Los incendios han consumido alrededor de 42 mil hectáreas de vegetación. En las labores de combate participan 2 mil 500 bomberos 18 y una vez y mil 500 soldados quienes trabajan para contener las frentes activos y proteger a las comunidades.

Las autoridades informaron una evacuación masiva de más de 220 mil personas entre residentes y turistas, a manera preventiva. Además, 80 bomberos, resultados lesionados durante las operaciones de extinción de incendios. El Presidente Macron aseguro que el Gobierno apoyará a las familias afectadas para facilitar su regreso a casa cuando las condiciones sean seguras y respaldar la reconstrucción de las viviendas destruidas.

España también enfrente de incendios de gran magnitud

En la provincia española de Castellón, un incendio forestal ha devastado aproximadamente 8 mil 500 hectáreas, además de qué obligó a la evacuación de 16 mil personas, mientras los equipos de emergencia continúan luchando contra un fuego que permanece fuera de control.

¿Qué son los incendios de sexta generación?

Expertos advierten que estos eventos responden al fenómeno conocido como incendios de sexta generación, considerados los más extremos y difíciles de controlar. Diversos estudios científicos relacionan el incremento de estos incendios, con el cambio climático y las olas de calor cada vez más intensas.

La temporada de incendios 2026 ya superó el récord registrado en Francia durante el año 2022, lo que evidencia el creciente desafío que enfrenta Europa y otras regiones del mundo ante los eventos climáticos extremos.

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