Hombres armados se atrincheran en casa y desatan balacera en Nuevo León

Este miércoles 8 de julio, hombres armados se atrincheraron en una vivienda de García, Nuevo León, después de una balacera y persecución que desplegó un amplio operativo de seguridad.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 3:30 de la madrugada en la colonia Ampliación Los Nogales cuando vecinos reportaron personas armadas. Al llegar al lugar los elementos de la Guardia Nacional y de la Policía Municipal fueron recibidos con disparos, lo que desató una breve persecución porque los agresores se atrincheraron en una vivienda.

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¿Cómo fue el operativo de seguridad en García?

Ante el atrincheramiento de los hombres armados se desplegó un operativo que provocó el cierre de varias calles como Ahuehuete, Margarita, Rosa , Clavel y avenida Nogal. Sin embargo, al ver la presencia de la policía los agresores comenzaron a disparar contra los elementos desde el interior de la vivienda.

🔴 Balacera desata fuerte operativo en García



Una balacera movilizó a la Policía Municipal y a la #GuardiaNacional en la colonia Ampliación Los Nogales. Vecinos reportaron al menos 15 detonaciones; de forma preliminar, un policía resultó lesionado y el operativo continúa.



Vía:… https://t.co/k2qvx6UIdj — adn Noticias (@adnnoticiasmx) July 8, 2026

¿Qué dijeron las autoridades por el operativo?

Hasta el momento, la Secretaría de Seguridad de Nuevo León no ha dado informes sobre el enfrentamiento, ni de personas lesionadas o fallecidas. La Fiscalía de la entidad tampoco ha emitido algún pronunciamiento al respecto.

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