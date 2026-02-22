¿Quién es la familia de “El Mencho” y por qué no pueden sucederlo al frente del CJNG?

La muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", fundador y jefe del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), no solo marcó un hito en la lucha contra el crimen organizado en México, sino que también puso la atención sobre su familia más cercana y su posible papel en la sucesión dentro de la organización criminal.

El oriundo de Aguililla, Michoacán fue abatido este domingo por el Ejército mexicano. "El señor de los gallos", como también era conocido, cayó en un operativo en Tapalpa, Jalisco.

¿Quiénes son los hijos de "El Mencho"?

A diferencia de otros grupos criminales donde el liderazgo ha pasado de padres a hijos, en el caso de "El Mencho" su familia no ha heredado el mando del CJNG, en gran parte debido a que la mayoría de sus parientes más cercanos están bajo proceso judicial o ya encarcelados.

La esposa de Oseguera, Rosalinda González Valencia, conocida como "La Jefa", no ocupa hoy una posición de poder dentro del CJNG porque ha estado sujeta a procesos penales por presunto lavado de dinero y delincuencia organizada. Fue detenida en diversas ocasiones, pasó tiempo en el Centro Federal de Reinserción Social Número 16 Femenil y, aunque obtuvo libertad anticipada por buena conducta en 2025, su historial legal limita cualquier pretendida participación formal en el liderazgo del grupo criminal.

Además, la familia de Rosalinda tiene raíces en el grupo criminal conocido como "Los Cuinis", un brazo financiero ligado al CJNG cuyo núcleo fue formado por sus hermanos. Sin embargo, muchos de ellos han enfrentado acciones judiciales y sanciones, debilitando cualquier estructura familiar capaz de controlar el cártel.

El matrimonio entre "El Mencho" y "La Jefa" produjo tres hijos, pero ninguno es hoy un candidato viable para reemplazar a su padre:



Rubén Oseguera González , alias "El Menchito", fue el más conocido dentro de la organización y llegó a fungir como número dos en el CJNG. No obstante, fue sentenciado en Estados Unidos a cadena perpetua más 30 años por narcotráfico y uso de armas, lo que lo elimina por completo como opción de liderazgo.

Jessica Oseguera González , conocida como "La Negra"", fue detenida en 2020 en Estados Unidos acusada de lavado de dinero vinculado al cártel y posteriormente obtuvo su libertad en 2022 tras aceptar cargos. Su paso por procesos judiciales ha minado su perfil dentro de la organización.

Laisha Michelle Oseguera González, la hija menor, ha sido ubicada en Estados Unidos pero no tiene un papel confirmado dentro de la estructura criminal.

