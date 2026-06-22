El crecimiento de los cárteles mexicanos no deja de sorprender y en los últimos 60 años, de acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), se ha expandido más allá de las fronteras nacionales, creando narcolaboratorios y pactando con otras organizaciones criminales.

Así lo reveló la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) en su último informe de 2025, en donde se detalló que las agrupaciones criminales mexicanas tendrían presencia en tres continentes.

El estudio destaca varios grupos; sin embargo, hace énfasis en la expansión del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y en el Cártel de Sinaloa.

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Así han crecido los cárteles mexicanos en el centro y sur de América, según la ONU

El informe mencionó que estas dos agrupaciones han crecido tanto en el centro como en el sur del continente, teniendo como alianza al Tren de Aragua, la Mara Salvatrucha y Barrio 18.

En Centroamérica, el principal foco está en Honduras, donde el CJNG y el de Sinaloa han aumentado su presencia, pese a que sus operaciones se dan desde México.

Mientras que en Sudamérica, los casos de narcolaboratorios han crecido en Chile, Ecuador, Colombia y Venezuela, todos presuntamente vinculados con ambas agrupaciones criminales.

De acuerdo a las autoridades, existe una “relación entre la extracción de oro y el narcotráfico y otros delitos graves en varios países de América del Sur, en especial en la Amazonia”.

Se expanden los cárteles mexicanos en Europa

A diferencia de otros puntos del mundo, en Europa se ha reportado un crecimiento del Cártel de Sinaloa en Bélgica, España y Países Bajos.

En estos tres países, aunque no es excluyente, han desmantelados laboratorios e incluso detenido a ciudadanos mexicanos, los cuales habrían viajado para crear el laboratorio.

“La fabricación ilícita de drogas sintéticas en Europa aumenta. La creciente disponibilidad de opioides sintéticos muy potentes, en particular de nitacenos, representa una amenaza para toda la región que afecta especialmente a los países bálticos”, explicó la ONU.

Cárteles mexicanos ya tienen presencia en África

En los últimos meses han sorprendido las detenciones de mexicanos en el continente africano, algunas de las cuales han estado vinculadas a actividades de grupos criminales y actividades de narcotráfico.

El grupo más señalado es el Cártel Jalisco Nueva Generación y la ONU advierte que “África se encuentra cada vez más en la mira de los traficantes de cocaína y se ha convertido tanto en un centro de tránsito como en un nuevo destino para esa droga, como parte de una expansión más amplia hacia nuevos mercados”.

Asimismo, se puntualizó que el consumo y la rápida propagación de las drogas han aumentado los problemas de salud pública.

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