Así vivió sus últimos minutos “El Mencho": Cronología del operativo militar que terminó con el líder histórico del CJNG

En medio de un fin de semana marcado por violencia y bloqueos en distintos estados, el Gobierno Federal confirmó la muerte del líder Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, tras un operativo desplegado en Tapalpa, Jalisco.

Desde Palacio Nacional, el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, detalló cómo se planeó y ejecutó la acción que derivó en el abatimiento del capo, así como en enfrentamientos simultáneos en varias entidades.

🔻 Debido a la gravedad de sus heridas, los criminales heridos fueron llevados a Morelia y después a la CDMX — adn Noticias (@adnnoticiasmx) February 23, 2026

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Cronología del operativo para abatir a 'El Mencho' en Tapalpa

20 de febrero : de acuerdo con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), labores de Inteligencia Militar Central permitieron ubicar a un hombre cercano a una de las parejas sentimentales del líder criminal . La mujer fue trasladada a un conjunto de cabañas en Tapalpa, donde se reunió con Oseguera Cervantes .

: de acuerdo con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), permitieron ubicar a . La mujer fue trasladada a un conjunto de cabañas en Tapalpa, donde . 21 de febrero : tras confirmar que el capo permanecía en el sitio, mandos de la Defensa iniciaron el planeamiento de la operación. Se integró una fuerza compuesta por Fuerzas Especiales del Ejércit o, la Fuerza Especial de Reacción Inmediata de la Guardia Nacional aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana .

: tras confirmar que el capo permanecía en el sitio, mandos de la Defensa iniciaron el planeamiento de la operación. Se integró una o, la de la . Madrugada del 22 de febrero : con la presencia de El Mencho corroborada, las fuerzas federales desplegaron un cerco para ejecutar órdenes de aprehensión por delincuencia organizada y violaciones a la Ley Federal de Armas de Fuego.

Al detectar el operativo, e l círculo de seguridad del capo abrió fuego , dos militares resultaron heridos en el primer intercambio Las fuerzas federales repelieron la agresión y abatieron a ocho integrantes armados ; se aseguraron armas largas, lanzacohetes, vehículos y cartuchos Durante la persecución hacia una zona boscosa, l os agresores impactaron un helicóptero militar , que logró aterrizar de emergencia sin víctimas En un segundo enfrentamiento, Oseguera Cervantes y sus escoltas fueron heridos de gravedad . Aunque fueron evacuados, murieron durante el traslado aéreo hacia la Ciudad de México .

: con la presencia de corroborada, las fuerzas federales por delincuencia organizada y violaciones a la Ley Federal de Armas de Fuego.

Así fue la agresiva respuesta del CJNG al operativo para detener a El Mencho

Bloqueos y el papel de “El Tuli”

Mientras se desarrollaba el operativo en Tapalpa, se registraron bloqueos carreteros, quema de vehículos y ataques a instalaciones de seguridad en Jalisco y otros estados.

Según Trevilla Trejo, estas acciones fueron coordinadas por Hugo “H”, alias El Tuli, identificado como operador logístico y financiero del CJNG.

El funcionario aseguró que ofrecía hasta 20 mil pesos por cada militar asesinado. Fue localizado en El Grullo, Jalisco, donde también murió tras enfrentar a fuerzas federales.

Saldo de los operativos en Jalisco

Por su parte, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, informó que hubo decenas de detenidos y bajas adicionales del grupo criminal, además de pérdidas en las filas de la Guardia Nacional; aunando a lo anterior, indicó que la FGR confirmó la identidad del cuerpo del capo.

El Gobierno de México reiteró que la operación fue encabezada exclusivamente por fuerzas mexicanas y descartó la participación directa de militares estadounidenses, aunque reconoció intercambio de información con agencias de ese país.

FGR confirma identidad de Nemesio Oseguera Cervantes, 'El Mencho'; su cuerpo sigue en custodia García Harfuch reveló que los peritajes científicos confirmaron la baja del capo; el Gabinete de Seguridad reitera resguardo militar en la FEMDO. 23 febrero, 2026

Secretario de Defensa agradece con voz entrecortada

Con voz entrecortada, el titular de la Defensa afirmó que la operación “demostró la fortaleza del Estado Mexicano”, al tiempo que expresó condolencias a las familias de los elementos caídos.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.