EUA identificó oficialmente a Carlos Valencia, el “03″, como sucesor de “El Mencho” en el CJNG

El Centro Nacional Antiterrorismo de los Estados Unidos (CNCT, por sus siglas en inglés) identificó a Juan Carlos Valencia González, el 03 o El Pelón, como el nuevo líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) tras el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alías El Mencho.

Lo anterior apareció en la Guía de Antiterrorismo y ahí lo calificaron como el nuevo líder del CJNG, por lo que ofrecen una recompensa de cinco millones de dólares.

🚨 #AlertaADN | Autoridades de Estados Unidos identificaron a Juan Carlos Valencia González, alias "03", como el nuevo líder del #CJNG y por quien ofrecen hasta 5 millones de dólares por datos que lleven a su captura. pic.twitter.com/KeXU33k1g6 — adn Noticias (@adnnoticiasmx) July 8, 2026

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¿Quién es Juan Carlos Valencia, “El 03″?

Las autoridades mexicanas y estadunidenses identifican a Valencia como el hijastro de El Mencho, ya que sus padres son Armando Valencia Cornelio, Maradona, y su madre es Rosalinda González Valencia.

No obstante, a diferencia de otros mandos en el Cártel Jalisco o de otras agrupaciones criminales, El Pelón es un ciudadano estadunidense, ya que nació y creció en Santa Ana, California.

Su lugar en el CJNG no es nuevo ni reciente, ya que para muchos era uno de los operadores más importantes de El Mencho, mismo que se encargaba de asegurar territorios y enfrentar a grupos rivales.

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