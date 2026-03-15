Abaten a “Joker”, presunto jefe de sicarios del CJNG en Colima tras enfrentamiento con policías

Un operativo de seguridad en Colima terminó con la muerte de Iván “N”, alias Joker, identificado por autoridades como jefe de sicarios del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en la entidad.

El presunto criminal fue abatido junto con tres integrantes de su célula durante un enfrentamiento con policías estatales en una zona rural del municipio de Colima.

De acuerdo con la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz y Seguridad, la acción fue resultado de una investigación iniciada tras el ataque armado del pasado 27 de febrero contra policías estatales, donde un agente perdió la vida y una oficial resultó herida.

Las autoridades señalaron que el grupo criminal fue localizado en la comunidad de El Alpuyequito, luego de varios días de seguimiento a vehículos presuntamente utilizados por los agresores.

Abatieron a “El Joker”, presunto sicario del CJNG

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Quién era “Joker”, presunto líder de sicarios del CJNG en Colima?

Iván “N”, alias Joker, era considerado por las autoridades como uno de los principales generadores de violencia en el estado. Información de inteligencia lo ubicaba como jefe de una célula de sicarios del CJNG que operaba en municipios estratégicos como Colima y Manzanillo.

Según reportes oficiales, el presunto líder criminal estaba vinculado directamente con al menos 10 asesinatos —ocho en Manzanillo y dos en la capital del estado— además de ser señalado como responsable de ordenar más de 15 homicidios en la entidad.

Las investigaciones también apuntan a que Joker y otro de los abatidos, Fernando “N”, alias La Bomba, habrían participado en el ataque armado contra policías estatales ocurrido a finales de febrero.

En el enfrentamiento también murieron Junior Alexander, alias Junior, identificado como escolta de los objetivos criminales, así como Enrique “N”, alias Chirimiki, originario de Jalisco.

Así fue el operativo que terminó con el abatimiento del “Joker”

Las autoridades detallaron que la localización del grupo fue posible gracias al análisis de cámaras de vigilancia, arcos carreteros y software de reconocimiento facial.

Las investigaciones permitieron detectar que los presuntos agresores se desplazaban en una camioneta Renault Koleos color tinto, la cual había sido reportada previamente en denuncias ciudadanas por la presencia de personas armadas.

Los elementos de seguridad repelieron la agresión, lo que derivó en un enfrentamiento donde murieron los cuatro presuntos integrantes del CJNG.

EUA sanciona complejo turístico liderado por el CJNG en Puerto Vallarta EUA sancionó al complejo turístico, así como a cinco personas y 17 empresas mexicanas asociadas con la red del CJNG. 19 febrero, 2026

Tras el operativo, las autoridades aseguraron cuatro armas largas, explosivos improvisados, pólvora y material de fragmentación, además de equipo táctico como uniformes camuflados y chalecos balísticos.

El secretario de Seguridad Pública estatal, Fabián Ricardo Gómez Calcaño, informó que ningún policía resultó herido de gravedad durante la acción y que ya fue identificado el presunto autor intelectual del ataque contra los agentes.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.