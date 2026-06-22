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FECHA OFICIAL de apertura de la estación Chabacano de la Línea 2 del Metro CDMX
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Seguridad
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Video
Hombre es asesinado en calles del Centro Histórico de CDMX
Un hombre fue asesinado a balazos en calles Altuna y República de Perú del Centro Histórico de CDMX
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Publicado
22/06/2026
🕐
15:32
Por:
Adriana Pacheco
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