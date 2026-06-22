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/Seguridad/Video

Hombre es asesinado en calles del Centro Histórico de CDMX

Un hombre fue asesinado a balazos en calles Altuna y República de Perú del Centro Histórico de CDMX

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Por: Adriana Pacheco
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