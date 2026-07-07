Detienen a 4 presuntos integrantes de los “Malcriados 3AD”, célula de extorsionadores en CDMX

Las secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de CDMX, así como la Fiscalía General de la República (FGR) detuvieron a cuatro personas vinculadas a “Los Malcriados 3AD” y aseguraron dosis de droga, un arma de fuego y un vehículo.

Los detenidos son Osvaldo Aldair Torres Huerta de 21 años y Maximiliano Farid Martínez Escalona, 20 años, ambos cuentan con una orden de aprehensión por el delito de homicidio. Joaquín Ramos Espinosa de 27 años y Ángel Eduardo Torres Díaz de 20 años de edad.

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¿Cómo se logró la captura?

De acuerdo con las autoridades, la detención fue resultado de trabajos de inteligencia e investigación que permitieron identificar a personas relacionadas con actividades delictivas en la alcaldía Álvaro Obregón.

Durante el operativo, los agentes ubicaron un vehículo en el que viajaban cuatro hombres, a quienes marcaron el alto para realizar una inspección preventiva.

En el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, en la alcaldía Álvaro Obregón, elementos de @SSPCMexico y @FGRMexico, en coordinación con @SSC_CDMX, detuvieron a cuatro personas vinculadas a una célula delictiva dedicada a la extorsión, cobro de piso y venta de droga… pic.twitter.com/RkjRkTEDXO — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) July 7, 2026

Durante la revisión, les hallaron 106 dosis y un paquete con marihuana, dosis de metanfetamina, un arma corta, un cargador, 11 cartuchos y dos equipos telefónicos.

Los cuatro hombres fueron detenidos y junto con lo asegurado, fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público.

¿Quién es el líder de “Los Malcriados 3AD”?

El líder de “Los Malcriados 3AD”, es Lenin Jonathan Canchola, alias “El Carnal”, “El Señor de la L” o “El General”, criminal que fue sentenciado a 50 años de cárcel desde junio del 2025, luego de casi tres años de ser detenido en Monterrey, Nuevo León.

Este grupo delictivo, los “Malcriados 3AD”, están implicados en actividades de extorsión, cobro de piso y venta de droga en la zona poniente de la Ciudad de México.

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