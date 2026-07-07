García Harfuch: Falta por detener a más personas implicadas en el asesinato de la periodista Roxana Guzmán

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, confirmó que hay ocho personas detenidas, pero faltan más por capturar, luego del asesinato de la periodista Roxana Guzmán, en Veracruz.

En conferencia de prensa, el secretario señaló que como parte de las investigaciones se cumplimentaron ocho órdenes de aprehensión debido a su participación directa en el homicidio de la comunicadora.

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García Harfuch adelanta que faltan más personas por detener

El secretario de Seguridad adelantó que todavía falta por detener a más persona y para capturar a todos los implicados ya hay comunicación con la gobernadora, la policía estatal y la Fiscalía General de la entidad.

¿Qué se sabe del asesinato de la periodista Roxana Guzmán?

El pasado viernes 3 de julio, la Fiscalía de Veracruz confirmó la identidad de la periodista Roxana Guzmán luego de pruebas periciales y forense. Sus restos fueron encontrados en un predio de Moloacán, Veracruz, un mes después de su desaparición.

Hombres armados entraron por la fuerza a su casa ubicada en Nanchital y la privaron de su libertad. Una cámara que se hallaba en el lugar logró identificar a José del Carmen Cadena Escayola, alias “Delta 7”, como uno de los implicados.

En Nanchital dan el último adiós a la comunicadora Roxana Guzmán. @Antoniohidalgmx pic.twitter.com/9grvPKTPIp — Jorge Faibre Álvarez (@JorgeFaibre) July 7, 2026

Policías detenidos por estar implicados

Entre los detenidos hay cuatro policías municipales adscritos al Ayuntamiento de Ixhuatlán del Sureste, entre los que se encuentra un comandante.

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