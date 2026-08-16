IMSS de Tijuana suspende visitas familiares hasta nuevo aviso tras ataque armado

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de Baja California suspendió sus visitas familiares hasta nuevo aviso después del ataque armado que dejó una persona muerta y un menor lesionado, afuera del Hospital General Regional N°1 en Tijuana, el 15 de agosto.

El incidente ocurrió alrededor de las 16:15 horas sobre Paseo del Río, cuando un hombre, acompañado de su hijo menor fue atacado a balazos en la explanada de la clínica.

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima fue identificada como Josué, de 45 y es un policía municipal suspendido. Tanto él como su hijo de 11 años estaban entregando alimentos a las personas que esperaban noticias de sus familiares internados cuando un sujeto se les acercó y los atacó a balazos.

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¿Cuál es el estado de salud del menor tras el ataque armado?

El IMSS señaló que tras el ataque armado se activó el Código Plata para atender al hombre lesionado de bala y a su hijo, pero a pesar de las maniobras de reanimación y el manejo médico especializado, el adulto perdió la vida.

Respecto al menor de edad, aunque sí fue herido se le descartó una lesión ósea y continúa recibiendo atención en Urgencias Pediátricas.

¿Siguen las operaciones en el Hospital Regional N°1 del IMSS de Tijuana?

Para descartar más víctimas, el IMSS Baja California determinó suspender temporalmente las visitas a familiares, mientras se siguen las operaciones de la unidad.

IMSS de Tijuana El IMSS de Baja California señaló que el Hospital General Regional No.1 en Tijuana, activó código plata y suspendió visitas familiares

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